Paritaria 2026: el Gobierno mejoró la oferta salarial y los gremios fijan su postura

El gobierno de Alfredo Cornejo avanza con la segunda ronda de negociaciones paritarias con los gremios estatales y aguarda definiciones sobre la nueva propuesta salarial presentada la semana pasada. Mientras el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) resolvió someter la oferta a consideración de sus bases, el resto de las organizaciones sindicales permanece a la espera de nuevos encuentros con el Ejecutivo provincial.

Tras una trunca primera instancia de negociación, en la que la Provincia había ofrecido un 7% de aumento para todo el semestre , el viernes pasado el Gobierno mejoró la propuesta para el sector educativo.

La nueva oferta contempla un incremento total del 10% para el semestre , distribuido en un 7% en marzo y un 3% en mayo. Según se informó, los porcentajes no son acumulativos y se aplicarán sobre los salarios de diciembre.

Desde el gremio docente que conduce Gustavo Correa resolvieron bajar la propuesta a plenarios departamentales para su análisis. El sindicato deberá comunicar su respuesta este jueves, en una nueva reunión con el Ejecutivo.

Hasta el momento, el SUTE es el único sindicato que recibió formalmente la segunda propuesta. El resto de las entidades que representan a los trabajadores estatales aguardan ser convocadas para conocer los detalles de la oferta, que sería similar en términos porcentuales, aunque podría incorporar modificaciones en otros ítems sectoriales.

El SUTE resolvió en un plenario general que analizará el nuevo aumento salarial que propuso el Gobierno.

Ante la consulta de Los Andes, la secretaria general de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), Claudia Iturbe, consideró que el 10% “es insuficiente” y sostuvo que el gremio también reclama el pase a planta de más de 2.000 prestadores.

La conducción sindical de los profesionales de la Salud volverá a reunirse con el Ejecutivo este martes a las 10.30 en la Subsecretaría de Trabajo.

AMPROS-Legislatura

Por su parte, el secretario general del gremio de Empleados Judiciales, Ricardo Babillón, señaló que para su sector “lo más importante es la reunión con la Suprema Corte”, y advirtió que hasta que ese encuentro no se concrete no tendrán precisiones sobre la paritaria.

En la misma línea, el dirigente gremial indicó que la convocatoria prevista inicialmente fue postergada para este viernes, mientras que con el Gobierno provincial retomarán el diálogo el jueves.

En tanto, el secretario general de Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Roberto Macho, cuestionó la marcha de las negociaciones en el área de Salud.

“El día jueves nos suspendieron las paritarias del sector de la salud. No pudimos firmar las actas. La suspendió en forma unilateral el gobierno”, afirmó, y agregó que la primera propuesta “terminó sin hacerse en el sector de la salud del régimen 15”.

Según detalló, ese régimen es uno de los sectores más numerosos y no recibió oferta salarial por parte del Estado, a diferencia de otros encuadramientos.

“El 10% de aumento salarial sobre el básico de revista de un trabajador que cobra 645.000 pesos no llega a cubrir absolutamente nada. Estamos hablando de trabajadores que trabajan 40 horas semanales. Es ínfimo”, sostuvo.

Roberto Macho, secretario General de ATE.

Macho planteó que es necesaria “una reacomodación del tema salarial” para alcanzar o superar el costo de la canasta alimentaria y afirmó que el gremio está solicitando un salario de 1.800.000 pesos para una categoría inicial. Además, remarcó que el régimen 15 de Salud “es uno de los salarios más bajos del país” y calificó la situación como “muy preocupante”.

Desde ATE señalaron que esta semana se reunirán con el Ejecutivo por los otros regímenes, aunque todavía no hay fecha para retomar la negociación específica del régimen 15. El sindicato anticipó que convocará a asambleas una vez que se desarrollen las paritarias con todos los sectores involucrados.

Con este escenario, el Gobierno provincial espera las respuestas formales de los gremios para definir los próximos pasos en una negociación que continúa abierta y con posturas aún distantes.