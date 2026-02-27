El Gobierno le hizo una nueva propuesta salarial al SUTE en la paritaria: de cuánto es el aumento

SUBE: el Gobierno avanza con la licitación para implementar el servicio en el Este y Valle de Uco

La nueva reunión en la Subsecretaría de Trabajo recién estaba prevista en el cronograma para este viernes , pero se adelantó para el jueves, debido a una queja del gremio.

En efecto, hace siete días, tras el fracaso del primer encuentro, en el cual el Poder Ejecutivo ofreció una suba de 7% para el primer semestre del año, se fijó una nueva reunión para este viernes, en la cual el Gobierno haría una nueva oferta .

Este cronograma hizo que el sindicato acusara de "mala fe" al Gobierno, porque esta fecha coincidía con la realización de los plenarios del SUTE para analizar el aumento ofrecido.

El Gobierno adelantó la paritaria y se llevó a cabo este jueves 26 de febrero en la Subsecretaría de Trabajo. Lo hizo luego que el SUTE denunciara públicamente como gesto de mala fe, superponer la reunión con el Plenario Provincial. pic.twitter.com/cTtbJ4JLOk

"Lo único que podemos discutir sin una oferta nueva es el plan de lucha ", advirtió el SUTE, en vísperas de una fecha importante: tras el arranque parcial de este miércoles, el próximo lunes 2 de marzo arrancan las clases en todos los niveles. En este sentido señaló que CTERA ya convocó para el lunes un paro nacional docente .

Fue así que el Gobierno cambió de planes y adelantó para este jueves una nueva propuesta de aumento, que es la siguiente: 10% de incremento. Esta suma será dada en dos cuotas: el 7% en marzo y el 3% en mayo, si aceptan la propuesta.

El aumento es tanto para docentes como para celadores. Se confirmó también que los incrementos son no acumulativos y se calculan sobre la base de diciembre de 2025, aplicándose al Básico y al Estado Docente. En el caso específico de los celadores, alcanza al convenio Celadores Paritaria 2013 y al Adicional Convenio Celadores Paritaria 2008.

Esta es la oferta que el SUTE analizará este viernes en su plenario general, según comunicó el gremio. "Después de los plenarios departamentales de este jueves, trabajadores y trabajadoras de la educación se reunirán en Luján de Cuyo para llevar adelante el Plenario Provincial", posteó el sindicato en las redes sociales.

Un punto importante es que, según el comunicado oficial, el gremio no rechazó la nueva propuesta en la reunión de la Subsecretaría de Trabajo. "La van a bajar a las bases y acercarán una respuesta la próxima semana", aseguró el Poder Ejecutivo. En el Gobierno hay esperanza en que este gesto se transforme en la aceptación del aumento.

Rechazo al 7%, que no camina

Hasta aquí, todos los gremios estatales rechazaron el 7% de aumento salarial en dos cuotas que ofreció el Gobierno provincial en la primera ronda de negociaciones.

Tras el "no" de los gremios SUTE, Ampros y APOC (Asociación del Personal de los Organismos de Control), se sumó este jueves ATE. El gremio que conduce Roberto Macho pretende un salario mínimo de 1,8 millones de pesos.