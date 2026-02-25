El Gobierno aseguró que a ningún niño en edad de ir a la primaria le falta banco

El gobernador Alfredo Cornejo protagonizó el acto de inicio del ciclo lectivo en una escuela técnica de Lavalle y destacó que, debido al mejoramiento de la infraestructura, "el cien por ciento de los niños en edad escolar primaria tienen hoy una escuela asignada" .

La apertura de clases para alumnos de primaria y para los que cursan el primer año de la secundaria se hizo en la escuela 4-269 Centro de Innovación Educativa Tecnológica , un flamante establecimiento para 150 estudiantes ubicado en Villa Tulumaya.

El edificio de 730 metros cuadrados demandó una inversión de la Provincia 1.900 millones de pesos . Por ello, uno de los ejes principales del discurso del gobernador fue la infraestructura educativa.

Cornejo señaló que hace 10 años no se construía una escuela en Lavalle y destacó que en dos años de gestión se han construido 14 escuelas nuevas . "El objetivo es alcanzar 32 (escuelas nuevas) al finalizar el mandato", afirmó.

En el nivel secundario, indicó que el 92% de los adolescentes cuenta con un establecimiento, cifra que igualmente calificó como “un gran número” en comparación con la situación de diez años atrás.

Cornejo consideró que la disminución de la matrícula escolar representa “una oportunidad para mejorar el sistema educativo”, no para reducir la oferta, sino para brindar más y mejor educación. Entre las políticas prioritarias mencionó la universalización de las salas de tres años, al señalar que “está probado que el inicio temprano en el sistema educativo mejora los aprendizajes y el desarrollo nutricional”.

La escuela que eligió Cornejo para el acto de inicio del ciclo lectivo había sido prometida en la campaña electoral de 2023 y se ubica en un departamento gobernado por el PJ. A pesar de ello, el intendente Edgardo González es un dialoguista y por ello el gobernador destacó el trabajo "en armonía y coordinado" con el municipio.

El gobernador elogió también al ministro de Educación y jefe de la DGE, Tadeo García Zalazar, uno de los funcionarios que están en carrera para la sucesión en 2027. “No solo está capacitado para administrar el servicio más importante del Estado provincial, sino que además lo asume como una prioridad, con sensibilidad y compromiso”, aseguró Cornejo.

Por su lado, el titular de la DGE señaló, entre otras cosas: “Hemos vuelto a una unidad pedagógica que garantice que ningún alumno pase de grado sin saber leer, escribir e identificar los números”.