23 de febrero de 2026 - 16:15

El Gobierno corrigió montos sobres las adjudicaciones de las obras del Fondo de Resarcimiento

Con las cifras corregidas, ambas empresas concentran el 51% de las partidas en ejecución y no el 60% como se informó inicialmente.

La inversión total en la repavimentación de la Ruta Nacional 143 asciende a 37,3 millones de dólares tras la revisión oficial.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

A raíz del informe publicado este domingo por Los Andes sobre cómo el gobierno de Alfredo Cornejo distribuyó las obras financiadas con el Fondo del Resarcimiento, el propio Ejecutivo solicitó la corrección de los montos correspondientes a la obra de repavimentación de la Ruta Nacional 143.

En el informe elaborado por este medio, en base a información oficial proporcionada por la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, se consignó que las constructoras CEOSA y José Cartellone Construcciones Civiles SA concentraban el 60% de los montos adjudicados a las obras en ejecución financiadas con el Fondo del Resarcimiento.

En ese cálculo, CEOSA acumulaba contratos por 137.082.686 dólares, equivalentes al 34,29% del total considerado. Por su parte, José Cartellone Construcciones Civiles SA sumaba 101.871.623 dólares, el 25,49%.

Sin embargo, tras la revisión de los datos, desde el área que encabeza Marité Baduí, señalaron que los montos correctos difieren de los publicados y que la variación se originó en el proyecto de repavimentación de la Ruta Nacional 143.

La iniciativa, dividida en tres tramos y que abarca unos 107 kilómetros entre San Rafael y Pareditas (San Carlos), había sido consignada con una asignación total de 53.480.500 dólares.

José Cartellone

Esa cifra fue atribuida en su totalidad a las empresas adjudicatarias de dos de los tres tramos, lo que impactó en el cálculo global de los montos acumulados por cada firma.

De acuerdo con la información actualizada, José Cartellone Construcciones Civiles SA resultó adjudicataria del tramo II, de aproximadamente 48 kilómetros, desde la Rotonda del Cristo hasta Río Seco de Las Peñas, por 15.805.663 dólares.

En tanto, CEOSA, firma vinculada a Fernando Porreta, se adjudicó el tramo III —también de unos 48 kilómetros, desde Río Seco de Las Peñas hasta Pareditas (RN 40)— por 15.473.856 dólares.

El tramo I quedó en manos de la UTE conformada por Black Shadow y Horizonte, por 5.880.743 dólares. De esta manera, la inversión total para la repavimentación de la Ruta Nacional 143 asciende a 37.320.238 dólares.

Con la corrección, también se modifican los porcentajes de participación sobre el total de obras adjudicadas con el Fondo del Resarcimiento. CEOSA pasa del 34,29% al 30,33%, mientras que Cartellone desciende del 25,49% al 20,65%.

En conjunto, ambas firmas concentran el 51% de las partidas correspondientes a obras en ejecución o próximas a iniciarse, y no el 60% como se publicó originalmente.

