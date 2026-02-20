El balance del Gobierno tras el paro: pérdidas por US$ 575 millones y acatamiento entre 30% y 50%

La gestión de Javier Milei afirmó que más de cinco millones de personas resultaron afectadas, especialmente por la paralización del transporte.

La CGT realizó el cuarto paro general en lo que va de la gestión Milei

El Gobierno trazó hoy un balance sobre el paro general de la CGT y sostuvo que “generó una pérdida económica estimada en US$ 575 millones, considerando un nivel de acatamiento promedio de entre el 30% y el 50%, según la actividad y la región”.

A través de un extenso posteo en la cuenta de X de la Oficina de Respuesta Oficial, la gestión de Javier Milei hizo hincapié en la interrupción del transporte público para garantizar el impacto de la huelga y advirtió que la medida de fuerza “fue en vano” porque el Congreso “no se dejó amedrentar y aprobó la Ley de Modernización Laboral en ambas cámaras”.

El paro general del 19 de febrero generó una pérdida económica estimada en USD 575 millones, considerando un nivel de acatamiento promedio de entre el 30% y el 50%, según la actividad y la región. El impacto surge de la interrupción parcial de la… pic.twitter.com/uURUYEyWDp — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) February 20, 2026 “El impacto surge de la interrupción parcial de la producción, los servicios, el comercio, la logística y el transporte en todo el país. Más de 5 millones de personas se vieron afectadas por la paralización del transporte público: más de 1 millón de pasajeros en trenes, 4 millones en colectivos del AMBA y cerca de 100.000 pasajeros aéreos”, sostuvo el oficialismo en el texto difundido.

Al respecto, detalló que “solo en el sistema de transporte, las pérdidas directas alcanzaron los US$ 5 millones, a lo que se suma la caída de productividad generada por millones de trabajadores que no pudieron llegar a sus puestos de trabajo o vieron reducida su jornada laboral.

“El freno del transporte tuvo efectos en cadena: comercios abiertos con una fuerte caída de clientela, logística interrumpida, bancos cerrados en gran parte del país, suspensión de trámites administrativos y afectación directa al sistema de salud”, continuó.

Además, el Gobierno recordó que como consecuencia del paro, “se cancelaron casi 8.000 turnos médicos en hospitales nacionales, correspondientes a 5.500 turnos diarios en hospitales SAMIC y 2.370 en hospitales nacionales, lo que representa una pérdida estimada de $100 millones de pesos en un solo día para el sistema de salud nacional”. Aeropuerto El Plumerillo (Mendoza): vuelos cancelados por el paro del 19 de febrero de 2026 Aeropuerto El Plumerillo (Mendoza): vuelos cancelados por el paro del 19 de febrero de 2026 Daniel Caballero / Los Andes “A su vez, miles de personas con problemas de salud no pudieron atenderse ni acceder a prestaciones médicas programadas, tanto en hospitales nacionales como provinciales”, se indicó. En ese marco, señaló que “el perjuicio económico y social no recayó sobre dirigentes ni sobre la casta sindical, sino sobre los argentinos de bien -trabajadores, estudiantes, pacientes, comerciantes y pymes-, que vieron afectada su rutina diaria y su capacidad de producir, trabajar y atender necesidades básicas”. “La medida de fuerza fue en vano: el Congreso de la Nación no se dejó amedrentar y aprobó la Ley de Modernización Laboral en ambas cámaras. De este modo, la República Argentina finalmente ha saldado una deuda histórica al modernizar su sistema de relaciones laborales”, finalizó el texto.