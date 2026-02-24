24 de febrero de 2026 - 18:42

La actividad económica creció 1,8% en diciembre y 2025 cerró con un alza del 4,4%: la reacción del Gobierno

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura fue el sector que más se destacó. En cambio, el comercio mayorista y minorista registró caídas, al igual que un rubro directamente vinculado al turismo.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La actividad económica logró cerrar el año con saldo positivo. Tras un diciembre en crecimiento, el 2025 terminó con una expansión acumulada del 4,4%, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundidos este lunes.

El repunte del último mes fue clave para consolidar la mejora anual. En diciembre, el nivel de actividad mostró una variación interanual del 3,5% y además avanzó 1,8% en comparación con noviembre.

De esta manera, 2025 cerró con un crecimiento del 4,4% y quedó 2,6 puntos porcentuales (p.p.) por encima del mismo dato del 2024 (-1,8%).

actividad económica
Sector por sector: cuáles crecieron y los que registraron caídas

De acuerdo con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) elaborado por el Indec y que sirve como indicador preliminar del informe sobre el Producto Bruto Interno (PBI), once de los sectores que integran el indicador registraron mejoras durante diciembre.

Entre ellos se destacó Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con un fuerte incremento del 32,2%, impulsado por una producción récord de trigo tanto en volumen como en rendimiento promedio.

En contraste, algunos rubros mostraron retroceso. La Industria manufacturera cayó un 3,9%, mientras que el Comercio mayorista, minorista y reparaciones bajaron 1,3%. En conjunto, estos sectores restaron 0,8 puntos porcentuales a la variación general del EMAE.

Actividad económica
El EMAE de cada sector, durante 2025

  • Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 32,2%.
  • Impuestos netos de subsidios: 5,2%.
  • Intermediación financiera: 14,1%.
  • Explotación de minas y canteras: 9,1%.
  • Electricidad, gas y agua: 10,7%.
  • Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 1,6%.
  • Transporte y comunicaciones: 1,8%.
  • Pesca: 18,3%.
  • Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: 1,4%.
  • Servicios sociales y de salud: 0,7%.
  • Enseñanza: 0,3%.
  • Construcción: 0,3%.
  • Hoteles y restaurantes: -1,5%.
  • Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -1,1%.
  • Comercio mayorista, minorista y reparaciones: -1,3%.
  • Industria manufacturera: -3,9%.

La reacción del Gobierno

Las primeras hileras del oficialismo no tardaron en salir a festejar el crecimiento de la economía, el cual culminó por encima de las proyecciones de distintas consultoras. El presidente Javier Milei destacó el avance de la actividad mediante sus redes: sostuvo que el EMAE hubiera crecido hasta el 7% de no haber sido por el “riesgo kuka”.

También se pronunció el ministro de Economía, Luis Caputo, el cual señaló que “a pesar de la incertidumbre electoral que aconteció durante el segundo semestre del año pasado, donde hubo una dolarización de cartera del 50% del M2 y una suba abrupta del riesgo país, la fortaleza de los fundamentos económicos basada en el superávit fiscal, el orden monetario y la recapitalización del BCRA (Banco Central), permitió sostener el crecimiento económico durante el segundo semestre de 2025 (+0,9% desestacionalizado)”.

