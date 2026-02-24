Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este miércoles 25 de febrero

La cotización del dólar oficial para la venta minorista cerró este martes a $1395. en Banco Nación. Para este miércoles, abrirá al mismo precio. A su vez, para calmar la baja del dólar en el mercado internacional, el Gobierno anunció un nuevo título en dólares para reforzar las reservas y así moderar los números del riesgo país.
Precio del dólar para este miércoles en cada banco
El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.
Banco por banco: la cotización del dólar para este miércoles 25 de febrero
Banco Nación: $1.395
Banco Galicia: $1.400
Banco BBVA: $1.405
Banco Santander: $1.400
Banco Ciudad: $1.395
Banco Patagonia: $1.400
Banco Macro: $1.400
Banco Hipotecario: $1.400
Banco Supervielle: $1.398
Banco Credicoop: $1.395
Banco Piano: $1.390
Banco Comercio: $1.390
ICBC: $1.405
Brubank: $1.395
Perspectivas del mercado y contexto financiero del país
La inestabilidad proveniente del escenario internacional afectó a los activos argentinos, aunque al mismo tiempo permitió que el Banco Central fortaleciera sus reservas. En este contexto, los inversores continuaron buscando opciones más seguras ante el temor a la volatilidad impulsada por las compañías vinculadas a la inteligencia artificial. El lunes, una de las más afectadas fue IBM, cuya acción se desplomó 13,13% luego de que una herramienta basada en IA demostrara mejoras sobre el tradicional sistema COBOL utilizado por la empresa para tareas de control y auditoría, entre otras funciones.
En paralelo, se extendió la debilidad del dólar frente a una canasta integrada por las seis monedas más relevantes del mundo, lo que favoreció a la Argentina a través del revalúo de activos como el oro, el yuan y el euro, sumado a compras del Banco Central por 95 millones de dólares. Como resultado, las reservas internacionales avanzaron USD 373 millones hasta alcanzar los 46.634 millones de dólares.
El Gobierno nacional emitió un título en moneda estadounidense y tendrá una colocación inicial de hasta USD 150 millones mediante subasta, con la posibilidad de ampliarse al día siguiente por otros USD 100 millones al precio de corte establecido. La propuesta aparece como una alternativa para quienes buscan rendimientos mayores a los de los depósitos tradicionales.
El instrumento estará bajo legislación argentina, con vencimiento el 29 de octubre de 2027, y ofrecerá un cupón del 6% nominal anual con pagos mensuales. El valor final surgirá del proceso de licitación y el programa contempla un tope de emisión de hasta USD 2.000 millones.
Sin embargo, el anuncio no logró revertir el clima negativo que llegaba desde el exterior y que presionaba a la baja a los bonos soberanos, con caídas cercanas a 1%. En consecuencia, el riesgo país avanzó 18 unidades (+8,3%) hasta ubicarse en 537 puntos básicos.
En medio de la agitación internacional, en el Mercado Libre de Cambios (MLC) se negociaron USD 361 millones, mientras que el dólar mayorista retrocedió $5,50 a $1.370,50.
La Bolsa local también acusó el impacto de la debilidad de Wall Street, especialmente del sector tecnológico. El índice S&P Merval descendió 3,8% en pesos y 3,9% en dólares. Entre las acciones más castigadas se destacó Aluar, que perdió 6,6% tras la eliminación del arancel antidumping de 28% que la protegía. También sufrieron fuertes bajas Loma Negra y Banco Supervielle, ambas con retrocesos de 6%.