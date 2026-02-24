Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este miércoles 25 de febrero

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este miércoles a $1.395 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en todos los bancos del país.

La cotización del dólar oficial para la venta minorista cerró este martes a $1395. en Banco Nación. Para este miércoles, abrirá al mismo precio. A su vez, para calmar la baja del dólar en el mercado internacional, el Gobierno anunció un nuevo título en dólares para reforzar las reservas y así moderar los números del riesgo país.

dólar miércoles 25 febrero Dólar miércoles 25 de febrero 2026. WEB Precio del dólar para este miércoles en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este miércoles 25 de febrero Banco Nación: $1.395

Banco Galicia: $1.400

Banco BBVA: $1.405

Banco Santander: $1.400

Banco Ciudad: $1.395

Banco Patagonia: $1.400

Banco Macro: $1.400

Banco Hipotecario: $1.400

Banco Supervielle: $1.398

Banco Credicoop: $1.395

Banco Piano: $1.390

Banco Comercio: $1.390

ICBC: $1.405

$1.405 Brubank: $1.395 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país La inestabilidad proveniente del escenario internacional afectó a los activos argentinos, aunque al mismo tiempo permitió que el Banco Central fortaleciera sus reservas. En este contexto, los inversores continuaron buscando opciones más seguras ante el temor a la volatilidad impulsada por las compañías vinculadas a la inteligencia artificial. El lunes, una de las más afectadas fue IBM, cuya acción se desplomó 13,13% luego de que una herramienta basada en IA demostrara mejoras sobre el tradicional sistema COBOL utilizado por la empresa para tareas de control y auditoría, entre otras funciones.

En paralelo, se extendió la debilidad del dólar frente a una canasta integrada por las seis monedas más relevantes del mundo, lo que favoreció a la Argentina a través del revalúo de activos como el oro, el yuan y el euro, sumado a compras del Banco Central por 95 millones de dólares. Como resultado, las reservas internacionales avanzaron USD 373 millones hasta alcanzar los 46.634 millones de dólares.

El Gobierno nacional emitió un título en moneda estadounidense y tendrá una colocación inicial de hasta USD 150 millones mediante subasta, con la posibilidad de ampliarse al día siguiente por otros USD 100 millones al precio de corte establecido. La propuesta aparece como una alternativa para quienes buscan rendimientos mayores a los de los depósitos tradicionales.

y tendrá una de hasta mediante con la posibilidad de ampliarse al día siguiente por otros al precio de corte establecido. La propuesta aparece como una para quienes buscan a los de los depósitos tradicionales. El instrumento estará bajo legislación argentina, con vencimiento el 29 de octubre de 2027, y ofrecerá un cupón del 6% nominal anual con pagos mensuales. El valor final surgirá del proceso de licitación y el programa contempla un tope de emisión de hasta USD 2.000 millones.

estará bajo con el y ofrecerá un del con pagos mensuales. El valor final surgirá del proceso de y el programa contempla un de hasta Sin embargo, el anuncio no logró revertir el clima negativo que llegaba desde el exterior y que presionaba a la baja a los bonos soberanos, con caídas cercanas a 1%. En consecuencia, el riesgo país avanzó 18 unidades (+8,3%) hasta ubicarse en 537 puntos básicos. En medio de la agitación internacional, en el Mercado Libre de Cambios (MLC) se negociaron USD 361 millones, mientras que el dólar mayorista retrocedió $5,50 a $1.370,50.