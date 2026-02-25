Fondos del Resarcimiento: el Gobierno refutó las críticas de las empresas por la distribución de obras

Un informe elaborado por Los Andes, con datos oficiales del Gobierno provincial, reveló que el 51% de las partidas correspondientes a los Fondos del Resarcimiento fueron consignadas a dos firmas constructoras , lo que despertó repercusión en el sector empresario.

Según datos aportados por la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial , que conduce Marité Badui , las empresas CEOSA y José Cartellone Construcciones Civiles SA concentraron, respectivamente, el 30,33% y el 20,65% de esa inversión en obra pública .

Gerardo Fernández , presidente de la Confederación de Pymes Constructoras (CPC) , sostuvo ante Los Andes que los procesos licitatorios “han sido altamente competitivos dentro del marco de la ley vigente”, y afirmó que “no son objetables técnica ni jurídicamente; estamos frente a procesos transparentes”.

No obstante, señaló que, en un escenario de virtual desaparición de la obra pública nacional, empresas de mayor escala salieron de forma agresiva a competir por las licitaciones provinciales . En ese contexto, sostuvo que “hay dos empresas importantes que se están llevando por encima del 50% de las obras” en Mendoza, por lo que “debería actuarse con prudencia y llamar la atención antes de las adjudicaciones”.

En la misma línea se expresó el referente de la Cámara de Constructores Independientes de Mendoza (Cecim) , Dalmiro Barbeito , quien manifestó preocupación por la concentración de obras en “las dos grandes constructoras que tiene la provincia” y pidió que se garantice la participación de la red de empresas locales.

“Que una oferta esté muy por debajo de lo presupuestado distorsiona y le quita valor al trabajo que el equipo comitente realizó al momento de su elaboración. Por eso le pedimos al Gobierno esa observación y que permita la participación de la amplia red de empresas que existe en Mendoza”, sostuvo.

Por su parte, Santiago Laugero, presidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM), también señaló a Los Andes que “no es lo mismo cuando las obras están repartidas entre más empresas y con más manos para ejecutarlas que cuando se concentran”, al remarcar que la acumulación de contratos en pocas firmas deja fuera de competencia a un amplio universo de empresas locales.

El descargo del ministro Natalio Mema

Tras las críticas del sector empresario, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, respondió a Los Andes que “si las empresas, en vez de hacer lobby, se dedican a sacar números, las obras se van a adjudicar a quienes trabajen bien y sean competitivos”.

“Nosotros hemos hecho el proceso más abierto y transparente posible: 45 días con los pliegos colgados en borrador. Todo el mundo puede acceder a los pliegos que se publican, sugerir modificaciones, mejoras y pedir aclaraciones”, manifestó respecto de las licitaciones financiadas con los Fondos del Resarcimiento.

Asimismo, aseguró que “todas las consultas se responden por escrito y reciben tratamiento. Todos los pliegos han tenido modificaciones en base a los pedidos de las empresas”.

“Después tienen que presentarse y hacer las cosas bien. El problema que tenemos con algunas empresas es que usan como excusa que ‘se las queda una, se las queda otra’ y no trabajan”, disparó el funcionario del gobernador Alfredo Cornejo.

Natalio Mema-transporte El ministro de Gobierno, Natalio Mema. Prensa Gobierno

Y agregó: “Entonces, o se ponen a hacer números finos y a acomodarse a la economía que tenemos, planificando bien las obras, o se van a quedar afuera. En definitiva, se quedan afuera porque son malas empresas, no por una cuestión nuestra”.

“Nosotros lo hacemos totalmente abierto y, sin embargo, vienen con precios caros o propuestas malas. Aun así, ha sido bastante diversificada la cantidad de empresas que han accedido a las adjudicaciones”, completó.

En cuanto a la licitación nacional e internacional para la concesión de la Ruta 7, que depende exclusivamente del gobierno de Javier Milei, Mema alentó la participación de empresas mendocinas, aunque volvió a lanzar críticas hacia las firmas que cuestionaron el proceso.

“Obviamente, para la Ruta 7 preferimos que sea una empresa mendocina, pero para eso tienen que estar ordenadas, hacer bien las presentaciones y dejar de poner excusas, porque es más fácil hacer lobby en los medios que ponerse a trabajar”, concluyó el ministro.