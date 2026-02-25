Investigación en la AFA: la Inspección General de Justicia asignará veedores por graves irregularidades

La IGJ aseguró que la entidad se negó a presentar la documentación requerida en los plazos legales y avanzará con una intervención.

Este miércoles, la Inspección General de Justicia (IGJ) lanzó un comunicado informando una intervención a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) por graves irregularidades. Según detalla el documento, la entidad dirigida por Claudio "Chiqui" Tapia se negó a entregar documentos e información solicitados por la Justicia en los plazos legales para regularizar su situación.

"El ente rector del fútbol argentino no explica las cifras globales de sus balances desde hace más de ocho años, por lo que se desconoce el origen y destino cierto de los millones de dólares que ingresaron a la AFA y salieron de ella”, destacó el comunicado del Ministerio.

afa arca tapia Irregularidades en AFA Entre las inconsistencias que se señalan en el documento, el Ministerio destacó un intento de mudanza de la entidad a un predio de la Provincia de Buenos Aires, la cual fue rechazada tras comprobarse que la sede social fue declarada falsa y "no había sido presentada jamás ante este Organismo". Además, se verificó que en el predio no existen instalaciones ni funciona la administración de la AFA.

Por otro lado, la Justicia destaca la falta de informacióm sobre la denominada Universidad de la AFA (UNAFA): "Ha sido renuente la AFA a contestar los requerimientos cursados respecto a la constitución de la Universidad de la AFA, en base a considerar que este organismo carece de atribución para exigir dicha información, alegando que se trata de un proyecto posterior al cese del control por parte de la IGJ sobre dicha asociación civil"

AFA Asimismo, el organismo dirigido por Daniel Vítolo denunció eventuales maniobras que podrían implicar el ocultamiento de importantes ingresos de AFA que habían sido derivados a través de entidades ajenas a la insistitución y sin pasar por su contabilidades, violando así las normas vigentes y las estatutarias de la entidad. Por otro lado, el documento destaca la citación a prestar declaración indagatoria por parte de la Justicia a todas las principales autoridades de la AFA, "en relación a la posible retención de importes millonarios correpondientes a impuestos y aportes previsionales"