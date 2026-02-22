22 de febrero de 2026 - 14:05

Corrupción en AFA: uno de los jueces habría festejado su cumpleaños en la mansión vinculada a Chiqui Tapia

Se trata del juez Carlos Mahiques, quien ahora deberá resolver donde continuará la investigación. Fuentes judiciales advierten que celebró con colegas y fiscales antes de que estallara el escándalo.

Carlos Alberto Mahiques, juez de 74 años que integra la Cámara Federal de Casación Penal y el Poder Ejecutivo.

Carlos Alberto Mahiques, juez de 74 años que integra la Cámara Federal de Casación Penal y el Poder Ejecutivo.

La Cámara Federal de Casación Penal tiene en sus manos una decisión clave en el AFAgate: determinar si la causa que investiga quienes son los verdaderos dueños de una quinta de 5,5 hectáreas en Pilar, vinculada a Pablo Toviggino, continuará en el fuero federal o seguirá en el fuero en lo Penal Económico.

En ese escenario, uno de los jueves que deberá votar quedó bajo la lupa. Se trata de Carlos Mahiques, camarista de Casación, quien -según relataron fuentes judiciales- celebró su último cumpleaños en ese mismo predio, antes de que estallara el escándalo que ahora debe analizar, informó La Nación.

La información generó ruido en los tribunales de Comodoro Py porque Mahiques podría tener el voto decisivo en la discusión sobre la competencia. El magistrado niega que la celebración haya tenido lugar allí, aunque también relativizó el planteo.

“Y si fuera cierto, ¿cuál sería el inconveniente? No siento que sea algo por lo que deba excusarme", sostuvo.

La causa busca establecer quiénes son los verdaderos propietarios de la quinta ubicada en Villa Rosa, a unos 58 km del Obelisco, y si detrás de la titularidad formal habría testaferros vinculados al número dos de la Asociación del Fútbol Argentino, comandada por Claudio “Chiqui” Tapia.

Según reconstruyeron distintas fuentes, el festejo se habría realizado a fines del año pasado (1° de noviembre), cuando Mahiques cumplió 74 años. La reunión -que en su momento circuló como un comentario normal en los pasillos judiciales- tomó otra dimensión tras estallar la polémica.

Una fuente al tanto de lo ocurrido, consultada por La Nación, indicó que al encuentro asistieron más de 20 personas, entre jueces, fiscales y funcionarios judiciales, aunque otra versión elevó el número a cerca de 50 invitados. Varios habrían llegado en autos particulares u oficiales, algunos con custodios.

Consultado al respecto, Mahiques negó haber celecrado su cumpleaños en esa quinta. No obstante, agregó: “Tengo 50 años en el Poder Judicial y deben evaluarme por el contenido de mis sentencias, no por mis acciones privadas, como dice el artículo 19 de la Constitución Nacional”.

  • La fiesta era una cuestión privada, pero al quedar en sus manos la definición sobre dónde quedará una investigación judicial, sea el fuero federal o el Penal Económico, pasa a ser una cuestión de interés público, planteó LA NACION.
