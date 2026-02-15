15 de febrero de 2026 - 12:40

Según la Inteligencia Artificial: los 10 equipos que quedarían fuera si la Primera División fuera de 20 clubes

Si la Primera División se redujera a 20 equipos, la IA señala qué clubes quedarían fuera por su bajo rendimiento reciente o por su corta historia en la máxima.

Según la Inteligencia Artificial, estos 10 equipos quedarían fuera si la Primera División fuera de 20 clubes

Según la Inteligencia Artificial, estos 10 equipos quedarían fuera si la Primera División fuera de 20 clubes

Foto:

Por Francisco Moreno

Reducir la Primera División argentina a 20 clubes implica revisar historia, palmarés, consistencia y relevancia mediática. La inteligencia artificial evaluó estos factores para seleccionar los equipos hipotéticamente eliminados, tomando en cuenta logros recientes y participación en copas nacionales e internacionales.

Los 10 clubes que quedarían fuera

  1. Deportivo Riestra: su permanencia en Primera es reciente y con escasos logros deportivos. La falta de títulos y presencia mediática nacional lo ubica como uno de los clubes más vulnerables en un torneo reducido.
  2. Gimnasia de Mendoza: ascendido recientemente, todavía no consolidó un proyecto estable en Primera ni logrado impacto en competiciones nacionales. Su relevancia regional no alcanza para sostenerlo frente a clubes históricos.
  3. Barracas Central: aunque mantiene un proyecto competitivo, carece de historia en torneos largos y su alcance social es limitado, lo que lo deja fuera de la simulación de un torneo reducido.
  4. Estudiantes de Río Cuarto: su presencia en Primera es intermitente y su palmarés es prácticamente inexistente. La falta de logros destacados en torneos nacionales la coloca entre los más débiles en esta simulación.
  5. Sarmiento (Junín): Permanencia irregular en la máxima categoría lo ubican como un club con menor influencia en la liga. No logró clasificaciones internacionales ni títulos recientes relevantes.
  6. Aldosivi: Si bien mantuvo cierta continuidad en Primera, su historial de títulos es nulo y su impacto mediático se limita a Mar del Plata. La IA lo ubica entre los eliminables en un torneo reducido.
  7. Tigre: Sus finales en Copa de la Liga y participación internacional son destacables, pero su inconsistencia en torneos largos y menor base social frente a los grandes lo coloca en riesgo.
  8. Central Córdoba (SdE): A pesar de haber ganado la Copa Argentina, su historia en Primera sigue siendo breve y su presencia internacional es limitada. Su permanencia dependería de resultados sostenidos en torneos largos más que de títulos aislados.
  9. Independiente de Mendoza: Ganador reciente de la Copa Argentina, su palmarés inmediato le da legitimidad. Sin embargo, la falta de continuidad en Primera y menor repercusión mediática nacional frente a clubes históricos justifica su inclusión en esta simulación.
  10. Atlético Tucumán: A pesar de sus participaciones en copas internacionales, su falta de títulos locales importantes y su irregularidad en torneos largos lo dejan vulnerable en un torneo reducido a 20 clubes.
La Inteligencia Artificial no tuvo en cuenta el título de Independiente Rivadavia como campeón de la Copa Argentina.

La Inteligencia Artificial no tuvo en cuenta el título de Independiente Rivadavia como campeón de la Copa Argentina.

Los equipos que conservarían su lugar

Quedarían asegurados los clubes con historia sólida, palmarés importante y relevancia mediática nacional e internacional, incluyendo: Boca Juniors, River Plate, Racing Club, Independiente, San Lorenzo, Vélez Sarsfield, Talleres, Newell’s, Lanús, Argentinos Juniors y Rosario Central. También se priorizan aquellos que lograron ascensos sostenibles y clasificaciones internacionales recientes, consolidando la liga.

Debate sobre el futuro del torneo

De acuerdo con ChatGPT, este ejercicio no busca imponer cambios, sino abrir la discusión sobre competitividad y sostenibilidad en la Primera División. Mientras la AFA mantiene un campeonato con 30 equipos, un torneo reducido podría aumentar la competencia y mejorar la calidad, pero afectaría a clubes con arraigo regional y proyectos deportivos emergentes.

Por lo tanto, la IA tuvo en cuenta la larga trayectoria en la máxima categoría de clubes tradicionales porteños y gigantes del interior de Córdoba y Rosario, en lugar de los equipos mendocinos de historia reciente en Primera División.

