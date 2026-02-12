12 de febrero de 2026 - 18:15

Según la inteligencia artificial, estos son los idiomas que definirán el éxito profesional en los próximos años

Los algoritmos ya definieron qué competencias aseguran el éxito profesional. Descubrí por qué el inglés ya no es suficiente y qué otros lenguajes debés dominar para ganar.

Estas son las habilidades que los trabajadores del futuro deberán priorizar según la IA.&nbsp;

Estas son las habilidades que los trabajadores del futuro deberán priorizar según la IA. 

Foto:

Por Sofía Serelli

La inteligencia artificial está redefiniendo las reglas del éxito profesional y ya proyecta qué idiomas ganarán protagonismo en el corto plazo. No se trata solo de hablar otra lengua, sino de integrar capacidades técnicas para no quedar obsoleto. Entender estas nuevas demandas es la diferencia entre liderar el mercado o ser reemplazado por la automatización.

Leé además

Reciclaje práctico: tapitas plásticas con trucos simples que ordenan y resuelven en casa.

Por qué conviene guardar las tapitas plásticas de las botellas: 3 usos reales para reutilizarlas en casa

Por Ignacio Alvarado
si tenes una cartera vieja y sin uso, tenes un tesoro: el paso a paso para convertirla en un objeto util

Si tenés una cartera vieja y sin uso, tenés un tesoro: el paso a paso para convertirla en un objeto útil

Por Daniela Leiva

La forma en que nos comunicamos y trabajamos está sufriendo una metamorfosis digital irreversible. Según los últimos análisis de tendencias globales, la inteligencia artificial identifica con precisión las capacidades que serán indispensables para el desarrollo profesional en los próximos años. Ya no basta con tener un título; ahora importa la capacidad de anticiparse a las demandas de un entorno cada vez más digitalizado.

image

Este cambio de paradigma obliga a los trabajadores a replantearse sus estudios. La tecnología no solo transforma las herramientas que usamos, sino que también dicta qué lenguajes serán los motores principales del éxito laboral a nivel internacional.

Por qué el inglés ya no es suficiente para tu carrera

A pesar de que el inglés mantiene su dominio indiscutido como herramienta global, los sistemas de inteligencia artificial advierten que dejará de ser una ventaja aislada. El mercado actual ha dejado de buscar perfiles tradicionales para enfocarse en perfiles híbridos. La clave reside ahora en la integración de este idioma con conocimientos técnicos específicos y lenguas estratégicas.

Esto significa que un profesional de marketing, comunicación o gestión que no entienda de datos o contextos digitales tendrá serias dificultades para competir. Las carreras relacionadas con la tecnología, la ciberseguridad y el marketing digital ocuparán los puestos de mayor demanda, exigiendo una gran capacidad de adaptación a entornos multiculturales.

image

Los cuatro lenguajes estratégicos que recomienda la IA

Más allá de las lenguas tradicionales, la inteligencia artificial destaca áreas clave para quienes buscan expandir su horizonte laboral y asegurar su vigencia:

  • Chino mandarín: Impulsado por el crecimiento sostenido de la potencia asiática.
  • Portugués: Una pieza fundamental para los negocios en América Latina, especialmente por la influencia de Brasil.
  • Español: Valorado por su constante expansión tanto en el ámbito digital como en el cultural.
  • Lenguajes de programación: Hoy son considerados los nuevos "idiomas" esenciales para la supervivencia en el mundo laboral moderno.
    image

La habilidad oculta: aprender a aprender

Existe un factor que la inteligencia artificial sitúa al mismo nivel de importancia que cualquier idioma seleccionado: la habilidad de aprender de forma continua. En un mundo donde la innovación tecnológica supera la velocidad de los planes de estudio tradicionales, la destreza para asimilar cambios constantes es el activo más valioso de un trabajador.

La flexibilidad cognitiva y la formación permanente se consolidan como los pilares fundamentales para navegar un mundo laboral en transformación. La capacidad de comunicarse con claridad y actualizar saberes de forma constante resultará decisiva para no perder terreno frente a la automatización. Al final del día, lo que define el éxito no es solo cuánto sabés hoy, sino qué tan rápido podés asimilar lo que vendrá mañana.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tembló en Mendoza - Imagen ilustrativa / Web

Un fuerte temblor de 6.1 en Chile se sintió en Mendoza

Por Redacción Sociedad
Mrinank Sharma, experto en tecnología, advierte de los peligros de la IA. 

Fue experto en tecnología, renunció a una empresa líder y ahora advierte al mundo sobre el peligro de la IA

Por Cristian Reta
Al sur del sur.

Al sur del sur

Por Marcelo Ortega
Laura Carbonari conducirá el ciclo de 20 entrevistas a reinas de mandato cumplido y a las candidatas al cetro nacional 2026. | Foto: Ramiro Gomez / Los Andes

"VendimIA infinita", la historia de la Fiesta y de Mendoza como nunca se vio, contada por sus protagonistas

Por Ignacio de la Rosa