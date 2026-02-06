6 de febrero de 2026 - 10:00

Por qué conviene guardar las tapitas plásticas de las botellas: 3 usos reales para reutilizarlas en casa

Un truco de reciclaje convierte las tapitas plásticas en soluciones simples para el hogar, mejorando la organización sin gastar dinero.

Reciclaje práctico: tapitas plásticas con trucos simples que ordenan y resuelven en casa.

Reciclaje práctico: tapitas plásticas con trucos simples que ordenan y resuelven en casa.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

si tenes cassettes viejos guardados, tenes un tesoro: el paso a paso para convertirlo en un objeto util

Si tenés cassettes viejos guardados, tenés un tesoro: el paso a paso para convertirlo en un objeto útil

Por Daniela Leiva
reciclaje: guarda los auriculares viejos y transformalos en un maravilloso adorno para tu hogar

Reciclaje: guardá los auriculares viejos y transformalos en un maravilloso adorno para tu hogar

Por Andrés Aguilera

Guardar tapitas no implica desorden: con ideas concretas, se convierten en aliadas del hogar para ordenar, proteger y resolver tareas cotidianas. A continuación, tres usos reales y funcionales que explican por qué conviene conservarlas.

image
Reciclaje pr&aacute;ctico: tapitas pl&aacute;sticas con trucos simples que ordenan y resuelven en casa.

Reciclaje práctico: tapitas plásticas con trucos simples que ordenan y resuelven en casa.

Organizador para tornillos y piezas pequeñas

Uno de los usos más efectivos es emplearlas como organizadores. Las tapitas son ideales para clasificar tornillos, clavos, tuercas, alfileres o pilas. Colocadas dentro de un cajón o una caja, permiten separar por tamaño o tipo y encontrar todo rápidamente.

Este truco mejora la organización en talleres caseros, escritorios o lavaderos. Además, al ser reutilizables, evitan comprar contenedores nuevos y aprovechan un material que ya tenés en casa.

Protector y base antideslizante

Las tapitas también funcionan como bases protectoras. Colocadas boca abajo debajo de frascos, macetas pequeñas o botellas, evitan manchas y deslizamientos sobre mesas y estantes. En superficies lisas, aportan estabilidad sin dañar el mueble.

Este uso es especialmente útil en cocinas y baños, donde la humedad es frecuente. Es un truco sencillo que suma cuidado y orden al hogar.

image
Reciclaje pr&aacute;ctico: tapitas pl&aacute;sticas con trucos simples que ordenan y resuelven en casa.

Reciclaje práctico: tapitas plásticas con trucos simples que ordenan y resuelven en casa.

Dosificador y embudo improvisado

Otro uso real es como dosificador o mini embudo. Con un pequeño corte, las tapitas permiten verter líquidos, detergente diluido o granos sin derramar. También sirven para dosificar productos de limpieza caseros o fertilizantes para plantas.

Este reciclaje práctico reduce desperdicios y facilita tareas diarias, demostrando que las tapitas plásticas pueden tener una segunda vida útil y funcional.

image
Reciclaje pr&aacute;ctico: tapitas pl&aacute;sticas con trucos simples que ordenan y resuelven en casa.

Reciclaje práctico: tapitas plásticas con trucos simples que ordenan y resuelven en casa.

Reutilizar tapitas plásticas es una decisión pequeña con impacto real. Con estos trucos, el hogar gana organización, se reduce la basura y se incorporan hábitos de reciclaje fáciles de sostener en el tiempo. Antes de tirarlas, vale la pena guardarlas y darles una nueva oportunidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Reciclaje y trucos simples convierten corchos usados en aliados prácticos para el hogar.

Por qué conviene guardar los corchos usados: 3 formas de darle nueva vida

Por Ignacio Alvarado
si tenes un mouse viejo o sin uso, posees un tesoro: el paso a paso para convertirlo en un objeto util

Si tenés un mouse "viejo" o sin uso, posees un tesoro: el paso a paso para convertirlo en un objeto útil

Por Daniela Leiva
si tenes cables usb viejos, posees un tesoro: 3 trucos para ahorrar un dineral en casa

Si tenés cables USB viejos, poseés un tesoro: 3 trucos para ahorrar un dineral en casa

Por Andrés Aguilera
si tenes cintas vhs viejas, tenes un tesoro: por que y como reciclarlas con esta maravillosa idea

Si tenés cintas VHS viejas, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarlas con esta maravillosa idea

Por Andrés Aguilera