Un fuerte temblor de 6.1 en Chile se sintió en Mendoza

Un sismo de magnitud 6.1 con epicentro en Chile se percibió en Mendoza en la mañana de este jueves.
Según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico ocurrió a las 10.34 con epicentro en la región de Coquimbo, precisamente 13 kilómetros al oeste de Punitaqui y a una profundidad de 54 km.
El sismo de mediana intensidad tuvo una duración cercana a los 50 segundos. Además de las regiones del norte y centro de Chile, en las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, San Luis y hasta Córdoba se percibió el temblor, según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) en base a lo medido en la escala Mercalli.
Muchos mendocinos se vieron sorprendidos por la alerta del sismo de 6.1 que recibieron a través del sistema operativo de Google.
Solamente tuvieron acceso aquellos usuarios de teléfonos celulares con Android. Recibieron una advertencia en tiempo real con una lectura estimada y la notificación correspondiente del temblor, además de medidas de seguridad a tomar en cuenta.
En California, Washington y Oregón -donde se inició el desarrollo-, Google colaboró con el equipo de ShakeAlert para difundir alertas proporcionadas por su sistema.
ShakeAlert usa una red de 1.675 sensores sísmicos para detectar temblores de terremotos y analiza esos datos para determinar la ubicación y la magnitud del terremoto. El sistema ShakeAlert manda a continuación una señal al sistema de alertas de terremotos de Android, que envía una alerta de terremoto directamente a los usuarios de Android.
Todos los teléfonos móviles contienen acelerómetros muy pequeños que pueden detectar vibraciones y velocidad, señales que indican que podría estar produciéndose un terremoto.
Si el teléfono detecta algo que considere que puede ser un terremoto, envía una señal al servidor de detección de terremotos junto con la ubicación aproximada en la que se produjo el temblor. El servidor combina entonces la información de muchos teléfonos para averiguar si se está produciendo un terremoto.
El método usa los más de 2.000 millones de teléfonos Android de todo el mundo como minisismógrafos para crear la red de detección de terremotos más grande del mundo; los teléfonos detectan la vibración y la velocidad del temblor de un terremoto y alertan a los usuarios de Android de las zonas afectadas.
Hay dos tipos de alertas:
Alerta de peligro
Alerta para tomar medidas
Recordá que la herramienta de sismos solamente funciona si tenés conexión con datos móviles o WiFi.