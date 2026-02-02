Más de 200 temblores en 2 horas: enjambre sísmico en el volcán Tupungatito y posibles consecuencias activan alerta

Entre las 21 y las 23 de este domingo, 1 de febrero, en la zona del volcán Tupungatito y su zona de incidencia se registraron 230 movimientos sísmicos . Técnicamente es lo que se conoce como "enjambre sísmico" y, aunque no es algo de ocurrencia diaria, tampoco es atípico en la zona. De hecho, en marzo del año pasado hubo una situación similar advertida en el monitoreo.

Compras en Chile: cuáles son los 5 errores más frecuentes que debes evitar durante tu viaje

No obstante, las autoridades y especialistas mantienen la atención en esta situación y en la evolución de la actividad que pueda llegar a evidenciarse a raíz de este enjambre sísmico .

"No significa que no sea importante; de hecho, no habíamos vuelto a tener actividad en el volcán Tupungatito desde aquel registro de marzo de 2025 hasta tener esta seguidilla de eventos sísmicos en cortos periodos ", destacó el director del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica del Segemar (Servicio Geológico Minero Argentino), Sebastián García. Y agregó que se está monitoreando constantemente la actividad en el lugar -24 horas, los siete días de la semana-, aunque al encontrarse (aún) en alerta verde , los reportes se difunden una vez al mes.

El Tupungatito es un volcán activo situado en la Cordillera de los Andes del Sur (cordón compartido por Argentina y Chile ), y es el sexto en el listado de "Riesgo Elevado" en la zona. Ello lo convierte en el último de la mencionada lista. El Planchón Peteroa (a la altura de Malargüe, y que registró actividad a fines del año pasado) se ubica en el puesto número dos del Ranking de Riesgo Volcánico de Argentina debido a su actividad y posible emisión de cenizas, por ejemplo.

No obstante, la ocurrencia del "enjambre sísmico" en el Tupungatito durante la noche del domingo llevó a que las autoridades volcánicas de Argentina y de Chile emitieran comunicados advirtiendo sobre la situación. Tanto el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile ( Senapred ) como Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica del Segemar emitieron un Reporte Especial de Actividad Volcánica ante el aumento sostenido de movimientos telúricos en la comuna de San José de Maipo (a 70 kilómetros de Santiago y pegado al límite con Mendoza).

Embed

"Asociado a este evento, no se han detectado cambios en la actividad superficial del volcán o variación en algún otro parámetro de monitoreo. Se destaca que este evento particular no ha generado ningún tipo de afectación sobre el territorio argentino, ni han sido reportados registros de estos eventos por parte de las poblaciones cercanas sobre territorio argentino", destacaron desde el OAVV.

"En un período de dos horas se registraron 230 eventos sísmicos, siendo el de mayor magnitud uno de 3,3 en Magnitud de Momento (Mw) -muy similar a la escala Richter, aunque los movimientos en los volcanes se miden con esta escala.", destacó García.

En ese sentido, García destacó la importancia de llevar tranquilidad a la ciudadanía, más allá de lo espectacular que pueda sonar la construcción "enjambre sísmico" y en un contexto de actividad volcánica en la Cordillera de los Andes limítrofe entre Argentina y Chile.

"No hay nada que nos indique un proceso de reactivación del volcán ni variación en los otros elementos que se monitorean. Permanentemente vamos a estar monitoreando y analizando si esta situación desencadena en algo más. Pero son eventos muy pequeños, en un volcán que se encuentra a más de 100 kilómetros de las primeras localidades pobladas. Ninguna de ellas se ha visto afectada", indicó García.

Dónde queda y cuál fue la reciente actividad en el volcán Tupungatito

El Tupungatito es un estratovolcán activo de corta vida, con una altura de 5.603 metros sobre el nivel del mar, en plena Cordillera de los Andes. Se ubica a apenas ocho kilómetros al sudoeste del volcán Tupungato, uno de los macizos más imponentes de la zona, y forma parte de un complejo volcánico con antecedentes de actividad histórica relevante.

Alerta verde en el volcán Tupungatito, ubicado entre Chile y Mendoza Alerta en el volcán Tupungatito, ubicado entre Chile y Mendoza Web

Desde Senapred (Chile), en tanto, explicaron que este tipo de episodios no implica necesariamente una erupción inminente, pero sí obliga a reforzar el seguimiento del volcán.

En ese marco, el Servicio Nacional de Geología y Minería chileno (Sernageomin) y desde el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) agregaron que continúan con la vigilancia permanente del Tupungatito, mientras los organismos de emergencia mantienen la coordinación para emitir alertas oportunas ante cualquier cambio en el comportamiento del macizo.

De acuerdo con el Observatorio Volcanológico de Los Andes del Sur, el volcán se encuentra actualmente bajo alerta técnica verde, el nivel más bajo dentro de la escala oficial. Esa categoría indica que el volcán presenta actividad considerada normal para un sistema activo, aunque con parámetros que deben ser observados de manera constante.

Los especialistas advierten que los principales peligros volcánicos asociados al Tupungatito incluyen la posible generación de flujos de lava de alcance corto a mediano, la eyección de piroclastos balísticos, como fragmentos de roca expulsados violentamente desde el centro eruptivo, y la eventual formación de lahares, en especial si una erupción se iniciara por debajo de los glaciares que rodean al volcán. Este último escenario podría provocar corrientes de barro y escombros con impacto aguas abajo.

Volcán Tupungatito: cuándo fue la última erupción

En cuanto a sus antecedentes, la última erupción significativa del Tupungatito se registró entre 1958 y 1961, cuando una colada de lava alcanzó casi dos kilómetros de extensión y se produjo caída de ceniza del lado argentino.

La actividad más reciente ocurrió en 1986, con una emisión débil de ceniza oscura que llegó a cubrir parcialmente los glaciares adyacentes, sin consecuencias mayores para la población.

El año pasado, en torno a marzo, Los Andes reportó un incremento de la actividad sísmica en el volcán, similar a la de 2026.