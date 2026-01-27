Compras en Chile: cuáles son los 5 errores más frecuentes que debes evitar durante tu viaje

Planificar una escapada de compras a Chile implica analizar no solo el estado de los pasos fronterizos y la disponibilidad de productos, sino también definir una estrategia financiera clara que permita aprovechar el tipo de cambio sin perder dinero en el camino.

Muchos viajeros cruzan la cordillera con expectativas de ahorro, pero terminan gastando más de lo previsto por decisiones evitables . Durante el verano 2026, estos errores siguen repitiéndose y afectan directamente el presupuesto del viaje.

Uno de los fallos más frecuentes es realizar el cambio de divisas apenas se llega a Chile, especialmente en aeropuertos, terminales o áreas con alta concentración de turistas. En estos lugares, las casas de cambio suelen aplicar las cotizaciones más bajas, lo que reduce de forma directa el poder de compra. En muchos casos , la diferencia puede representar una pérdida significativa frente a los valores que se consiguen en el centro de las ciudades o en entidades autorizadas con mayor competencia.

- No avisar al banco sobre el viaje al exterior

Usar tarjetas de débito o crédito sin notificar previamente la salida del país puede derivar en bloqueos automáticos por motivos de seguridad. Esto suele ocurrir en pasos fronterizos o durante las primeras compras, dejando al viajero sin acceso a su dinero. A esto se suma el desconocimiento de las comisiones por consumos en el exterior, que pueden encarecer cada operación si no se revisan con anticipación.

- Ignorar el tipo de cambio real del día

Aceptar la primera cotización disponible sin verificar referencias confiables es otro error habitual. El valor del cambio puede variar de un lugar a otro y también de un día a otro, por lo que no comparar implica perder dinero sin notarlo. Consultar aplicaciones financieras o calculadoras de divisas permite saber cuál es el precio real y evitar operaciones desventajosas.

Mall Marina Arauco (Viña del Mar), uno de los más visitados en Chile - Claudio Gutiérrez / Archivo Los Andes

- Operar en casas de cambio no autorizadas

La promesa de un tipo de cambio más conveniente en lugares informales suele esconder riesgos importantes. Billetes falsos, estafas y situaciones de inseguridad son algunas de las consecuencias posibles. Además, realizar transacciones fuera del circuito oficial puede generar problemas legales y pérdidas difíciles de recuperar.

- Moverse con demasiado efectivo encima

Viajar con grandes sumas de dinero en billetes aumenta la exposición a robos, extravíos y complicaciones en controles fronterizos. También limita la flexibilidad para pagos grandes o imprevistos. La opción más segura es combinar una cantidad moderada de efectivo con tarjetas y medios de pago electrónicos, reduciendo riesgos y facilitando el control del gasto.