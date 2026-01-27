Volcó un camión en la ruta a Chile y murió un chofer argentino: hubo importantes demoras en el tránsito

Una persona fallecida fue el trágico saldo del volcamiento de un camión con patente argentina ocurrido este martes por la mañana en la ruta internacional Los Andes–Mendoza , en territorio chileno. Lo que generó la interrupción del tránsito desde Chile hacia Argentina por unas 7 horas.

Según publica Los Andes Online , el siniestro se produjo alrededor de las 6.30 , en el sector de Guardia Vieja , cuando un camión cargado con alimento para perros , que se dirigía hacia la ciudad de Los Andes , volcó por causas que aún son materia de investigación .

Hasta el lugar acudieron equipos del SAMU y unidades de la Primera y Sexta Compañía del Cuerpo de Bomberos Los Andes–Calle Larga , quienes constataron que el conductor había fallecido en el lugar .

La víctima fatal fue identificada como Roberto Oviedo, quien trabajaba en el transporte Tierra del Este, de San Martin, Mendoza.

También trabajó en la escena personal de la Subcomisaría de Carabineros de Los Andes, que dio aviso al fiscal de flagrancia, quien ordenó la intervención de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) para realizar los peritajes correspondientes y determinar la dinámica del fatal accidente.

El tránsito en la ruta internacional no fue interrumpido, confirmaron autoridades a este medio. Sin embargo, viajeros reportaron la interrupción de la Ruta chilena a la altura de Guardia Vieja. Y los viajeros debieron aguardar por horas la reapertura del camino.

Luego de trabajos de equipos de emergencia, el transito volvió a habilitarse a desde Guardia Vieja hacia Argentina por Ruta 60.