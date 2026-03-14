Recapturaron en el barrio San Pedro al último prófugo de la fuga de la Comisaría 12 de San Martín

Personal policial detuvo este miércoles en el barrio San Pedro de la ciudad de San Martín a Emiliano Carlos Jofré, de 34 años, quien permanecía prófugo desde el 10 de diciembre de 2025 tras escapar de la Comisaría 12 .

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El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en la manzana 21, casa 21, de ese barrio histórico del departamento . Según la información oficial preliminar, los efectivos lograron aprehender al sospechoso y verificar su identidad mediante el sistema biométrico, lo que confirmó que se trataba del evadido buscado desde la fuga registrada a fines del año pasado.

Jofré era el último de los detenidos que permanecía prófugo tras la evasión ocurrida en la seccional policial ubicada sobre calle Bailén, en pleno casco urbano de San Martín. Aquella fuga se produjo alrededor de las seis de la mañana y generó un amplio operativo de búsqueda.

En un primer momento se creyó que los internos habían forzado una ventana del sector de calabozos. Sin embargo, la reconstrucción posterior determinó que los detenidos realizaron un boquete en una pared interna para acceder a los techos de viviendas linderas, desde donde lograron escapar sin ser advertidos.

La maniobra abrió interrogantes sobre los controles en el sector de alojamiento de la dependencia policial, ya que requirió tiempo y trabajo para concretarse. Cuando el personal de guardia detectó la ausencia de los internos, los prófugos ya habían abandonado el perímetro.

Tras el descubrimiento de la evasión se desplegó un operativo de búsqueda que incluyó patrullajes en la zona, controles en distintos puntos del departamento y el uso de drones de la división VANT para rastrear posibles movimientos en barrios cercanos.

En medio de la confusión generada por la fuga, otros dos detenidos intentaron aprovechar la situación para escapar, aunque fueron reducidos tras un forcejeo con los efectivos que se encontraban de guardia en la dependencia.

La investigación del caso quedó en manos de la Oficina Fiscal de San Martín, que dispuso diversas medidas para determinar cómo se ejecutó la fuga y si existieron fallas en la vigilancia o posibles colaboraciones internas o externas.

Jofré había sido detenido días antes de la evasión por una causa vinculada a la tenencia ilegal de arma de fuego y contaba con antecedentes judiciales. El otro evadido, Enzo Leonel Páez, de 34 años, había sido recapturado el 14 de diciembre en el barrio Venier, también en San Martín.

Con la aprehensión concretada en el barrio San Pedro, las autoridades dan por cerrada la búsqueda de los fugados de aquel episodio, mientras continúa la investigación judicial para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la evasión.