Córdoba: liberaron al vecino que mató a un policía tras confundirlo con un delincuente

Este sábado, la Justicia dictaminó la excarcelación del vecino de Villa Belgrano, en Córdoba quien confundió a un policía con un delicuente y le disparó, ocasionándole la muerte.

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El hombre estaba detenido por el delito de homicidio agravado y tenencia ilegal de arma de guerra, conforme a la información del Ministerio Público Fiscal local. Finalmente, fue liberado por decisión de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 4 Turno 6. El caso se habría enmarcado como homicidio en exceso de legítima defensa.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió el j ueves 12 de marzo en una vivienda de la calle Neper al 5900, en el barrio Villa Belgrano, Córdoba . El dueño de la vivienda realizó un llamado al 911 alertando la presencia de sospechosos en la zona, con posibles intenciones delictivas.

Tras recibir el llamado, el Suboficial Principal Luis Alejandro Azabal se presentó en el lugar junto con otros efectivos de la policía. Según trascendió, el uniformado habría encontrado la puerta abierta de la vivienda, por lo que decidió asomarse.

Sin embargo, el dueño de la casa habría confundido a Azabal con un delincuente y le propició un disparo con un arma de fuego. El suboficial fue trasladado de urgencia al Sanatorio Allende, pero falleció poco tiempo después.

Policía de Córdoba. (Imagen ilustrativa) Policía de Córdoba. (Imagen ilustrativa)

El hombre de 39 años fue detenido por orden del fiscal Victor Hugo Chiapero y fue imputado por homicidio agravado y tenencia ilegal de arma de guerra. Además, en la vivienda se secuestraron tres armas de fuego: dos pistolas y una escopeta, entre ellas una Glock calibre 9 milímetros que habría sido utilizada para efectuar el disparo que acabó con la vida del suboficial.

Según señaló el medio Puntal, la abogada defensora del acusado, Mónica Picco, alegó que el disparo ocurrió en medio de una situación de extrema tensión dentro del domicilio, por lo que pidió el cambio de calificación de la causa y la liberación del hombre.