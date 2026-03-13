Quién era el mendocino desaparecido en la dictadura militar que fue identificado en una fosa de Córdoba

A casi 50 años de su desaparición, el mendocino Ramiro Sergio Bustillo Rubio, oriundo de San Rafael , fue identificado entre las 12 víctimas de la dictadura cívico-militar cuyos restos fueron hallados en la fosa de "La Perla", centro clandestino de tortura y exterminio en Córdoba.

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del viernes 13 de marzo

La noticia fue confirmada por la agrupación H.I.J.O.S. , que en las redes sociales se hizo eco de la confirmación de la identidad.

El hombre, de 27 años al momento de su desaparición el 18 de octubre de 1977 , era estudiante de cuarto año de ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba, trabajaba como obrero y militaba en el Partido Comunista (PC) bajo el nombre "Antonio".

Hoy sabemos dónde está. @hijoscba comunicó que Ramiro Sergio Bustillo Rubio es una de las 12 víctimas cuyos restos fueron encontrados en terrenos del ex centro clandestino La Perla e identificados. Fue desaparecido en 1977. Militaba en el Partido Comunista. pic.twitter.com/pusnQT4uVZ

Por entonces, Bustillo estaba casado con Alicia Noemí De Leonardi, con quien ya tenía un hijo varón. Cuando fue secuestrado en la vía pública en Córdoba, su esposa estaba embarazada , por lo que él nunca llegó a conocer a Eliana, su segunda hija.

Permaneció cautivo en el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio "Departamento 2 de Informaciones de la Policía de Córdoba (D2)" y, luego, en "La Perla" , ubicado en Malagueño.

Los responsables de su secuestro y desaparición fueron juzgados el 25 de agosto de 2016, en la sentencia del juicio de la megacausa "La Perla-La Ribera-D2".

La identificación de Ramiro Bustillo Rubio se conoció esta semana junto a la de otras once personas entre los restos óseos hallados en el terreno de la guarnición militar de La Calera en septiembre de 2025.

El hallazgo es el resultado de tareas realizadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que se dedicó a la prospección y la excavación arqueológica encomendadas por el juzgado en el marco de la búsqueda de posibles enterramientos vinculados al excentro clandestino de detención "La Perla". Fue un trabajo de 20 años hasta llegar al resultado, luego de recabar testimonios y realizar varias excavaciones.

Peritos trabajan en el terreno de la guarnición militar de La Calera, donde funcionó el excentro clandestino de detención "La Perla" (Córdoba) Peritos trabajan en el terreno de la guarnición militar de La Calera, donde funcionó el excentro clandestino de detención "La Perla" (Córdoba) Archivo / Equipo Argentino de Antropología Forense (EAA)

"La Perla" fue uno de los centros de detención más grandes del país, a cargo del militar Luciano Benjamín Menéndez, represor condenado en 2008 y fallecido diez años después.

Se estima que en "La Perla" permanecieron entre 2.200 y 2.500 personas en calidad de detenidas-desaparecidas. El lugar fue cerrado a fines del año 1978, sin que las construcciones posteriores afectaran sustancialmente la estructura original. Hoy, es un espacio dedicado a la memoria.