13 de marzo de 2026 - 12:48

Quién era el mendocino desaparecido en la dictadura militar que fue identificado en una fosa de Córdoba

Se trata de Ramiro Sergio Bustillo Rubio, quien tenía 27 años y militaba en el Partido Comunista al momento de su desaparición forzada en 1977.

Identificaron los restos del mendocino Ramiro Sergio Bustillo Rubio en la fosa La Perla (Córdoba). Fue desaparecido en 1977 en la última dictadura cívico-militar.

Identificaron los restos del mendocino Ramiro Sergio Bustillo Rubio en la fosa "La Perla" (Córdoba). Fue desaparecido en 1977 en la última dictadura cívico-militar.

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Peritos trabajan en el terreno de la guarnición militar de La Calera, donde funcionó el excentro clandestino de detención La Perla (Córdoba)

Peritos trabajan en el terreno de la guarnición militar de La Calera, donde funcionó el excentro clandestino de detención "La Perla" (Córdoba)

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Archivo / Equipo Argentino de Antropología Forense (EAA)
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

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La noticia fue confirmada por la agrupación H.I.J.O.S., que en las redes sociales se hizo eco de la confirmación de la identidad.

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El hombre, de 27 años al momento de su desaparición el 18 de octubre de 1977, era estudiante de cuarto año de ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba, trabajaba como obrero y militaba en el Partido Comunista (PC) bajo el nombre "Antonio".

Por entonces, Bustillo estaba casado con Alicia Noemí De Leonardi, con quien ya tenía un hijo varón. Cuando fue secuestrado en la vía pública en Córdoba, su esposa estaba embarazada, por lo que él nunca llegó a conocer a Eliana, su segunda hija.

Permaneció cautivo en el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio "Departamento 2 de Informaciones de la Policía de Córdoba (D2)" y, luego, en "La Perla", ubicado en Malagueño.

Los responsables de su secuestro y desaparición fueron juzgados el 25 de agosto de 2016, en la sentencia del juicio de la megacausa "La Perla-La Ribera-D2".

La identificación de Ramiro Bustillo Rubio se conoció esta semana junto a la de otras once personas entre los restos óseos hallados en el terreno de la guarnición militar de La Calera en septiembre de 2025.

El hallazgo es el resultado de tareas realizadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que se dedicó a la prospección y la excavación arqueológica encomendadas por el juzgado en el marco de la búsqueda de posibles enterramientos vinculados al excentro clandestino de detención "La Perla". Fue un trabajo de 20 años hasta llegar al resultado, luego de recabar testimonios y realizar varias excavaciones.

Peritos trabajan en el terreno de la guarnición militar de La Calera, donde funcionó el excentro clandestino de detención "La Perla" (Córdoba)
Peritos trabajan en el terreno de la guarnición militar de La Calera, donde funcionó el excentro clandestino de detención

Peritos trabajan en el terreno de la guarnición militar de La Calera, donde funcionó el excentro clandestino de detención "La Perla" (Córdoba)

"La Perla" fue uno de los centros de detención más grandes del país, a cargo del militar Luciano Benjamín Menéndez, represor condenado en 2008 y fallecido diez años después.

Se estima que en "La Perla" permanecieron entre 2.200 y 2.500 personas en calidad de detenidas-desaparecidas. El lugar fue cerrado a fines del año 1978, sin que las construcciones posteriores afectaran sustancialmente la estructura original. Hoy, es un espacio dedicado a la memoria.

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