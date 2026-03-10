Conmoción en Córdoba: hallaron restos de 12 cuerpos de desaparecidos en la última dictadura militar

Los restos óseos fueron hallados en un predio militar y se espera la notificación a los familiares para brindar más información.

Este martes, la Justicia Federal confirmó el hallazgo de los restos de 12 personas desparecidas durante la última dictadura cívico militar entre 1976 y 1983. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, los cuerpos estaban enterrados clandestinamente en un predio militar conocido como La Perla, en la zona de La Calera, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Córdoba.

El Juzgado Federal Número 3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, lanzó un comunicado sobre el resultado positivo de los trabajos antropológicos forenses que pudieron determinar la identidad de los restos encontrados.

“Se pone en conocimiento de la opinión pública que como resultado de los trabajos de análisis antropológicos forenses realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, en colaboración del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, a raíz de las excavaciones realizadas en 2025 en el sitio denominado Loma del Torito, perteneciente a la Guarnición Militar de la Calera, ex Centro Clandestino de Detención La Perla, se ha obtenido un resultado parcial en relación a la identificación genética de 12 personas”, expresó el comunicado.

Asimismo, las autoridades señalaron que "una vez finalizado el proceso de notificación a los familiares directos de las personas, cuyos cuerpos fueron identificados, se procederá a brindar mayor información al respecto". Por otro lado, afirmaron que el proceso será largo ya que hay diversas instancias judiciales y se deben realizar múltiples procedimientos formales para comprobar fehacientemente la muerte de estas doce personas, todas desaparecidas desde hace cinco décadas.

Cómo funcionaba el predio militar La Perla La Perla fue un predio militar que actuaba como uno de los centros clandestinos de detención más grandes del país, y comenzó a funcionar en 1976, poco después del Golpe de Estado. En esos años estuvo a cargo del militar Luciano Benjamín Menéndez y se estima que estuvieron retenidas unas 2.500 personas de manera ilegal, la mayoría de ellas, denunciadas como desaparecidas.