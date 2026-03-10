La súplica de un chofer de app para que no lo maten en un robo: el video viral desató una investigación

Un violento robo a un chofer de una aplicación de viajes quedó registrado por una cámara de seguridad en Lomas de Zamora , Buenos Aires . En las imágenes se escucha al conductor suplicar por su vida mientras dos delincuentes armados lo obligan a bajar del vehículo: “¡Tengo hijos, por favor!“ .

El episodio ocurrió a plena luz del día y fue difundido en redes sociales, motivando el inicio de una investigación . Si bien el conductor no realizó la denuncia, la viralización del video llevó a la Fiscalía General de Lomas de Zamora a iniciar actuaciones de oficio para intentar identificar a los responsables.

Lo que para el chofer había comenzado el miércoles como un viaje habitual de pasajeros se convirtió en una pesadilla cuando circulaba por Ingeniero Budge. Según muestra la grabación de una cámara de seguridad privada, el hecho ocurrió alrededor de las 12.17.

En ese momento, y mientras algunos vecinos caminaban por la zona -entre ellos una pareja con un menor y dos hombres que se enteraron de lo ocurrido al escuchar los gritos-, los dos delincuentes que se hacían pasar por pasajeros sacaron armas de fuego y encañonaron al conductor .

“¡Tengo hijos, pana, por favor!” , se escucha decir a la víctima durante la filmación, mientras intentaba evitar que los asaltantes le dispararan. A pesar de que en ningún momento se resistió, los agresores lo amenazaban para obligar a entregar el vehículo y sus pertenencias.

En las imágenes también se observa cómo el chofer intentó soltarse para escapar, pero uno de los delincuentes lo sujetó con fuerza y le impidió correr para ponerse a salvo.

“Bajate porque te mato. Dale, bajate porque te mato”, le repetían los asaltante. Tras varios segundos de forcejeos y súplicas, el conductor finalmente descendió del auto y se alejó caminando hacia la esquina de enfrente. Los delincuentes aprovecharon ese momento para subirse al vehículo y escapar del lugar.

Comunicado de los vecinos

De acuerdo con fuentes del caso citadas por Infobae, el asalto ocurrió poco después de la salida escolar en la esquina de Juan Manuel Lavarden y Baradero, en Villa Amelia. Vecinos de la zona difundieron un comunicado en el que manifestaron su preocupación por la inseguridad.

“Esto pasó en pleno horario donde circulan chicos y familias. No podemos naturalizar estas situaciones ni mirar para otro lado. La inseguridad nos afecta a todos. El silencio solo favorece a quienes cometen estos hechos. Cuidémonos entre todos y no dejemos que esto vuelva a pasar. Compartan para que más vecinos estén alertas”, dice el comunicado.