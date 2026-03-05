Macabro hallazgo en Chubut: encuentran un cráneo humano en Playa Unión

Este jueves, vecinos de Playa Unión en Rawson, Chubut , fueron testigos de un hecho escalofriante al hallar un cráneo humano en la zona. Un grupo personas encontró los restos dentro de una bolsa de nylon.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el hallazgo ocurrió cuando transeúntes que se encontraban en el lugar advirtieron la presencia de una bolsa rota. Al acercarse, notaron que se trataba de restos humanos por lo que dieron aviso inmediatamente a las autoridades locales.

Tras el alerta, personal policial destacado en Playa Unión, a unos cinco kilómetros del centro de la capital chubutense, se desplazó hasta el lugar donde c omenzó a trabajar para preservar la escena y determinar las circunstancias del macabro hallazgo.

Según trascendió, la Policía de Chubut mantiene este jueves por la noche un operativo , mientras aguardan las actualizaciones de Criminalística y las pericias correspondientes para establecer el orgen de los restos óseos.

