Macabro hallazgo en Chubut: encuentran un cráneo humano en Playa Unión

Los restos fueron encontrados por un grupo de vecinos del lugar. Las autoridades investigan para establecer el origen de los mismos.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Este jueves, vecinos de Playa Unión en Rawson, Chubut, fueron testigos de un hecho escalofriante al hallar un cráneo humano en la zona. Un grupo personas encontró los restos dentro de una bolsa de nylon.

De acuerdo con las primeras evaluaciones, la víctima habría caído desde una altura aproximada de 11 metros, sufriendo lesiones que le provocaron la muerte.

Salió a caminar y la encontraron muerta en un cerro: qué le pasó a la mujer de 69 años hallada sin vida

Por Redacción Policiales
Una mujer se cayó al canal Cacique Guaymallén 

Una mujer cayó al canal Cacique Guaymallén mientras caminaba por el borde del zanjón

Por Redacción Policiales

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el hallazgo ocurrió cuando transeúntes que se encontraban en el lugar advirtieron la presencia de una bolsa rota. Al acercarse, notaron que se trataba de restos humanos por lo que dieron aviso inmediatamente a las autoridades locales.

Playa Unión, Chubut
Tras el alerta, personal policial destacado en Playa Unión, a unos cinco kilómetros del centro de la capital chubutense, se desplazó hasta el lugar donde comenzó a trabajar para preservar la escena y determinar las circunstancias del macabro hallazgo.

Según trascendió, la Policía de Chubut mantiene este jueves por la noche un operativo, mientras aguardan las actualizaciones de Criminalística y las pericias correspondientes para establecer el orgen de los restos óseos.

Conmoción en Uspallata: hallaron sin vida a una mujer de 69 años

El pasado lunes 2 de marzo, una mujer fue encontrada sin vida en la zona del Cerro de La Cruz, en Uspallata. La víctima, identificada como M. G., presentaba policontusiones compatibles con una posible caída y no registraba signos vitales al momento de ser encontrada.

Días antes, familiares de la mujer dieron aviso a las autoridades alertando que no lograban ubicarla y alegaron que habían visto el auto de la mujer estacionado en la base del cerro. Tras el aviso, personal de la Patrulla de Rescate, efectivos de Canes y equipos especializados en Búsqueda de Personas desplegaron un operativo para encontrar a la mujer.

Finalmente, los propios familiares localizaron el cuerpo en una zona ubicada detrás de la finca Las Chacras, en inmediaciones del cerro. Según trascendió, la víctima habría caído desde una altura aproximada de 11 metros, sufriendo lesiones que le provocaron la muerte.

