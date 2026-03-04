4 de marzo de 2026 - 11:52

Una mujer cayó al canal Cacique Guaymallén mientras caminaba por el borde del zanjón

Ocurrió sobre calle Los Gladiolos, en el barrio Ujemvi.

Foto:

Ministerio de Seguridad
Foto:

Ministerio de Seguridad
Foto:

Ministerio de Seguridad
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una mujer se cayó al canal Cacique Guaymallén, luego de que se derrumbara un costado del cauce en Las Heras. El incidente derivó en un rápido operativo de rescate que incluyó a personal de Bomberos del Cuartel Central y de Defensa Civil de ese departamento.

El hecho ocurrió sobre calle Los Gladiolos, en el barrio Ujemvi, confirmaron fuentes policiales. La víctima de 39 años caminaba por el borde del zanjón y parte del terreno se desmoronó, y se generó un socavón que provocó su caída de aproximadamente 4 metros hacia el agua.

Al llegar los efectivos de enmergencias vieron que la mujer se encontraba a resguardo entre el sector derrumbado y una piedra, manifestando dolores leves.

Por a la inestabilidad del terreno y al riesgo de nuevos desprendimientos, el personal improvisó una superficie firme utilizando una escalera para garantizar condiciones seguras de trabajo. Luego, mediante técnicas de rescate vertical, dos efectivos descendieron con cuerdas hasta donde se encontraba la mujer.

As&iacute; fue el rescate de la mujer.&nbsp;

Así fue el rescate de la mujer.

Tras asegurarla con arnés, chaleco y sistema de cuerdas, fue vinculada a uno de los rescatistas para realizar una extracción controlada. El ascenso se efectuó de manera progresiva y coordinada: primero uno de los efectivos y luego el segundo rescatista junto a la mujer, y completaron el operativo con éxito y sin mayores complicaciones.

