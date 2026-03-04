Choque entre camiones en Ruta 7 provocó corte total de circulación en Santa Rosa.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 952. Ambos vehículos terminaron fuera de la calzada y la carga de madera quedó esparcida sobre la ruta. No hubo personas lesionadas.

Un accidente vial entre dos camiones se registró este miércoles 4 de marzo, alrededor de las 6, en la Santa Rosa, sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 952.

De acuerdo con la información oficial, uno de los rodados que circulaba por la traza nacional colisionó contra otro camión de origen brasileño que ingresó a la calzada a muy baja velocidad. Tras el impacto, ambos vehículos terminaron fuera de la ruta.

Como consecuencia del choque, la carga de palos que transportaba uno de los camiones quedó desparramada sobre la carpeta asfáltica, lo que obligó a interrumpir de manera total la circulación en sentido Este-Oeste durante las primeras horas de la mañana.

En el lugar se constató que las condiciones eran de poca visibilidad y la iluminación resultaba deficiente, aunque la calzada se encontraba en buen estado.

Los vehículos intervinientes fueron un camión Scania 410, dominio NMW132, con semiacoplado IRU662, y un camión Scania 124 azul, dominio IJK6312, con semiacoplado JN-9276. Ambos conductores contaban con la documentación correspondiente —licencia, seguro, cédula y Revisión Técnica Obligatoria— y los test de alcoholemia practicados arrojaron resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre en los dos casos.