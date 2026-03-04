Activaron protocolo por bulto sospechoso en el aeropuerto de Mendoza

Una mochila fue dejada en soledad en el sector de arribos internacionales y se activó la alarma.

Protocolo por bulto sospechoso en el aeropuerto El Plumerillo

Un operativo de seguridad se desplegó este miércoles alrededor de las 10 en el aeropuerto El Plumerillo, luego de que se detectara un bulto sospechoso en el sector de arribos internacionales.

Según indicaron testigos, se trataba de una mochila negra que había sido dejada en soledad sobre una silla en la planta baja de la terminal aérea de Mendoza.

Ante la situación, se activó el protocolo correspondiente y se realizó una evacuación momentánea del área afectada, mientras intervenían efectivos del Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales (GEDEX) de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

El procedimiento se desarrolló de manera preventiva, conforme a las normas de seguridad vigentes en instalaciones aeroportuarias.