Maipú: violento choque múltiple dejó dos personas heridas y una camioneta volcada

Ocurrió durante la tarde en la intersección de Juan B. Justo y Terrada. Los lesionados fueron trasladados al Hospital Central.

Un fuerte choque entre tres vehículos se registró este martes por la tarde en Maipú y dejó como saldo dos personas heridas y una camioneta volcada. El siniestro ocurrió alrededor de las 17 en la intersección de Juan B. Justo y Terrada.

Según la información oficial aportada por la Delegación Vial Gran Mendoza, el hecho se produjo cuando un Ford Ka que circulaba hacia el oeste colisionó con una camioneta Chevrolet que avanzaba en dirección norte.

Producto del impacto, la camioneta giró bruscamente, chocó contra un tercer vehículo -un Fiat Cronos- y terminó volcando, quedando apoyada sobre su techo con las cuatro ruedas hacia arriba.

Como consecuencia del accidente, dos de los conductores resultaron lesionados y fueron asistidos en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado. Posteriormente, ambos fueron trasladados al Hospital Central, donde se le diagnosticaron traumatismos. La conductora restante no sufrió heridas.

Las autoridades informaron además que se realizaron los correspondientes controles de alcoholemia y en todos los casos el resultado fue negativo, con 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre.