Matías Stevanato remarcó que el PJ logró "cortar una racha de 25 años" sin ganar legislativas en Maipú

El intendente de Maipú celebró el triunfo ajustado como un hito, a pesar de haber sido muy ajustado con La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

El oficialismo municipal repartió las 6 bancas que estaban en juego con la alianza radical-libertaria, pero en la sumatoria con las actuales, alcanzó la mayoría en el HCD (6 bancas en total contra 5 del frente opositor y una de los Demócratas-Libertarios), lo que le facilitará la gestión a Stevanato.

Los tres candidatos que resultaron electos forman parte del Ejecutivo municipal y cumplirán funciones hasta fines de abril, para asumir en el HCD en mayo. Emiliano Sallei es director de Promoción Deportiva; Mariángeles García, subsecretaria de Hacienda; y Marcela Costello, subdirectora de Deportes, respectivamente.

Matías Stevanato-elecciones 2026-concejales-Maipú (1) El intendente Matías Stevanato celebró el triunfo peronista en las elecciones de Maipú, junto a los concejales electos. Prensa Maipú A pesar del resultado ajustado, Stevanato remarcó ayer en su búnker que se trató de un hito para el peronismo en la comuna, ya que en los comicios legislativos no repetían los buenos resultados obtenidos en las elecciones ejecutivas.

“Solo tenemos palabras de agradecimiento para todo el pueblo de Maipú por renovar la confianza que nos dieron en 2019 y en 2023, y que este 22 de febrero de 2026 pudimos cortar una racha de 25 años sin poder ganar una elección legislativa”, anunció el intendente.