Se descompensó mientras conducía en Maipú y murió tras chocar contra un canasto de basura

Un hombre de 57 años murió este lunes por la tarde en Maipú luego de sufrir una descompensación mientras conducía. El hecho ocurrió cerca de las 17:45 sobre calle Vergara al 428.

Según la información oficial, la víctima fue identificada como Alberto Patricio Rosas. Manejaba un Volkswagen Suran cuando, por causas que se investigan, se descompensó al volante, perdió el control del rodado y terminó impactando contra un canasto de basura.

Tras el llamado al 911, se desplazaron al lugar efectivos policiales, bomberos y personal del Servicio de Emergencias Coordinado, quienes le practicaron después maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Pese a los intentos por asistirlo, minutos después los profesionales de la salud constataron el fallecimiento en el lugar.

En el hecho intervino personal de la Delegación Vial Gran Mendoza y de la comisaría correspondiente a la jurisdicción. Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, que buscará determinar con precisión las causas del deceso.

