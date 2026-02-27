27 de febrero de 2026 - 18:44

Trágico choque en Maipú: murió un motociclista tras impactar contra un camión

La víctima, de 34 años, impactó contra un Scania que giraba para ingresar a una empresa en la zona del carril Rodríguez Peña.

Un motociclista murió tras chocar contra un camión en Maipú.&nbsp;

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un siniestro vial con resultado fatal se registró este martes donde un motociclista falleció luego de impactar contra un camión en el carril Rodríguez Peña, en el departamento de Maipú.

El hecho ocurrió alrededor de las 16.50, cuando la víctima de 34 años, quien conducía una motocicleta, perdió la vida en el lugar como consecuencia de la violencia del impacto.

De acuerdo con la información oficial, el camión Scania, conducido por un hombre de 68 años, circulaba por la zona y realizó una maniobra de giro hacia la derecha para ingresar a una empresa de la zona.

En ese momento, la motocicleta impactó contra el sector derecho del rodado mayor, a la altura del tanque de combustible. Según las primeras versiones, el motociclista no habría alcanzado a frenar. Producto de la gravedad del choque, el conductor del rodado menor falleció en el lugar.

En la escena trabajó personal policial de la jurisdicción, efectivos de Tránsito Municipal y Policía Vial, bajo la órbita de la Delegación Vial Gran Mendoza. La autoridad judicial competente interviene para determinar la mecánica del hecho y las eventuales responsabilidades.

