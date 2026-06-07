Un motociclista murió tras un choque frontal con una camioneta en Maipú

El siniestro ocurrió sobre calle Don Bosco, en Rodeo del Medio. La víctima fatal conducía una Zanella 150 cc.

Accidente con desenlace fatal en Rodeo del Medio: murió un motociclista. (foto archivo)

Un motociclista falleció este domingo por la tarde tras protagonizar un accidente vial con una camioneta en Rodeo del Medio, departamento de Maipú. El hecho ocurrió alrededor de las 19.20 sobre calle Don Bosco, a unos 500 metros de la Ruta 20, según informaron fuentes policiales.

Cómo ocurrió el accidente De acuerdo con las primeras actuaciones, una Ford Ecosport conducida por una mujer de 37 años circulaba por calle Don Bosco en dirección sur-norte, mientras que una motocicleta Zanella 150 cc se desplazaba en sentido contrario.

Por causas que aún son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron de frente a unos 500 metros antes de llegar a la Ruta 20. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la motocicleta murió en el lugar del accidente.

Personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) acudió a la escena y constató el fallecimiento de la víctima. Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.