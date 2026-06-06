Maipú: una mujer de 74 años murió tras un violento choque frente a una bodega

El fatal accidente ocurrió sobre la Ruta 14, en el distrito de Barrancas, cuando una camioneta que salía del establecimiento vitivinícola fue impactada por otro vehículo que circulaba por la calzada.

Un trágico accidente vial se registró este sábado alrededor en el departamento de Maipú, dejando como saldo el fallecimiento de una mujer de 74 años.

El siniestro tuvo lugar sobre la Ruta 14 alrededor de las 18.30, específicamente frente al ingreso de la Bodega Toso, en el distrito de Barrancas.

De acuerdo con las primeras pericias policiales, el choque se produjo cuando una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por un hombre de 76 años, intentaba salir del predio de la bodega ubicado al sur de la calzada. En ese momento, fue impactada por una Ford Ranger, que circulaba por la ruta con dirección este-oeste.

A raíz de la violencia del impacto, ambos rodados terminaron desplazados sobre la banquina sur de la ruta. La víctima fatal viajaba como acompañante en la Amarok. Al arribar al lugar, personal médico de una ambulancia privada constató que la mujer había fallecido de forma instantánea.

En cuanto a los conductores, el hombre que manejaba la Amarok sufrió politraumatismos de carácter moderado, mientras que el conductor de la Ranger resultó con trauma torácico y diversas lesiones. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Santa Isabel de Hungría para recibir atención especializada.

Las autoridades confirmaron que los controles de alcoholemia realizados a los dos conductores arrojaron resultado negativo (0,0 g/l). En la escena del accidente trabajó personal de la Subcomisaría Barrancas, Policía Científica, Bomberos y agentes de Tránsito Municipal de Maipú. Actualmente, la Justicia investiga las circunstancias exactas que desencadenaron la colisión.