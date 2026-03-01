Un motociclista de 35 años murió en Maipú tras perder el control y chocar contra un árbol

Ocurrió en calle Don Bosco al 2100. La Policía de Mendoza continúa investigando las causas del accidente.

Un motociclista de 35 años murió este domingo por la mañana luego de protagonizar un grave accidente en Maipú. El hecho ocurrió en calle Don Bosco al 2100 y es investigado por las autoridades para esclarecer los sucedido. La víctima aún no fue identificada por la Policía local.

De acuerdo con la información oficial, el conductor circulaba en una Motomel 110cc cuando, por razones que aún se intentan establecer, perdió el dominio del rodado y terminó impactando contra un árbol ubicado al costado de la calzada. El siniestro se registró cerca de las 6.15.

Según se detalló, tras la intervención de la Delegación Vial Gran Mendoza, el motociclista avanzaba por calle Don Bosco en sentido de sur a norte cuando se produjo el choque. Tras un llamado al 911, efectivos policiales y miembros del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) llegaron al lugar.