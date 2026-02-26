Cornejo elogió la "lealtad" de un histórico peronista y criticó a los que "se acomodan según las encuestas"

El gobernador Alfredo Cornejo participó del acto de inauguración de la escuela técnica Intendente Alejandro Bermejo , en Maipú , y recordó sus años de gestión compartida con el histórico dirigente peronista.

Acompañado por el intendente Matías Stevanato y el ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas (DGE), Tadeo García Zalazar , inauguraron el nuevo establecimiento educativo ubicado en calle Maza al 1270 .

En el acto estuvieron también familiares del exjefe comunal ; el vicerrector de la Universidad Nacional de Cuyo, Gabriel Fidel ; el intendente de Junín, Mario Abed ; el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi , y los exintendentes Adolfo Bermejo y Francisco “Chiqui” García .

El gobernador recordó que conoció al “Pulga” Bermejo desde muy joven, en sus años de facultad, y valoró que esa interacción “con personas de bien genera una lealtad para trabajar y una lealtad en la competencia electoral ” también.

Entonces recordó que, cuando coincidieron como gobernador e intendente de Maipú , durante su primer mandato, Bermejo le planteó la revisión del financiamiento educativo municipal , y esos debates permitieron mejorar los mecanismos de control y rendición del fondo educativo .

“Él me discutía que había que reconocer el esfuerzo de los municipios que abrían escuelas y sostenían infraestructura. A partir de esas discusiones empezamos a ordenar el sistema; hoy se rinde y se certifica cada aporte, y esta escuela también es fruto de ese compromiso municipal”, reconoció Cornejo.

Luego destacó la construcción de esa escuela a través del destino de esos fondos al municipio de Maipú. “Esta escuela es parte de ese aporte y es muy bueno que el municipio se haya comprometido con la construcción”, le dijo al intendente Stevanato.

Cornejo-Stevanato-Escuela Maipú El gobernador Alfredo Cornejo junto al intendente Matías Stevanato y la familia Bermejo, en la inauguración de la escuela técnica "Intendente Alejandro Bermejo", en Maipú. Prensa Gobierno

Además, valoró que, en un contexto internacional donde se desprestigia a la actividad política, se haya nombrado a una institución educativa con “el nombre de un político tradicional de Mendoza; es un gran acto contracultural de estos tiempos” que representa “coraje”.

Allí disparó contra quienes “corren para el lado que va el viento”, en un mensaje interpretado como un dardo por elevación contra Luis Petri, porque también diferenció a los dirigentes que gestionaron de los que no lo hicieron.

“La verdad es que no hay nadie que haya denostado más a la actividad política que los propios políticos. Muchos, corriendo para el lado de las encuestas y para el lado del viento, le hacen más daño a la política que quienes la odian”, enfatizó Cornejo.

Y aseveró: “Es muy fácil correr hacia dónde va el viento. Lo difícil es defender la política profesional, la de quienes han administrado y demostrado capacidad de gestión”.

El gobernador dirigió un mensaje a estudiantes y docentes de la comunidad educativa, afirmando que el verdadero sentido de la escuela se construye en el trabajo cotidiano dentro del aula.

“La escuela no se hace en el gobierno, se hace aquí. Acá se aprende o no se aprende; acá se cultiva la igualdad de oportunidades. Cada estudiante, con su talento y su esfuerzo, debe generar su propio progreso individual y también contribuir al progreso colectivo. Que esta escuela y su nombre sirvan para eso”, concluyó.

Cornejo, políticamente incorrecto

A la par de las definiciones políticas, Cornejo se atrevió a dejarle un piropo en pleno acto a Cecilia Bermejo, la viuda del exintendente de Maipú.

Al recordar sus años universitarios compartidos con el “Pulga” Bermejo, comentó: “Debo decir que lo conozco desde muy joven, en la Facultad de Ciencias Políticas; era un tipo muy desprejuiciado que andaba por los pasillos con mucha liviandad”.

“Y conocía a Cecilia también (su viuda). Para ser franco —y sé que esto es políticamente incorrecto—: era muy linda y muy atractiva, y lo sigue siendo”, lanzó sorpresivamente.

Y continuó, entre risas: “Estos peronistas se quedan con las mujeres más lindas. Estamos hablando de esa época; ahora las radicales son más lindas”.

En tono jocoso, Cornejo también dijo que a Bermejo “le duró poco su impulso en la facultad, pero a Cecilia no: era buena alumna y estudiaba”.

“Sin dudas, formaron una familia muy linda y han bancado ese proyecto. Así que el primer reconocimiento es ese”, señaló el gobernador, muy suelto.