26 de febrero de 2026 - 09:49

Impuesto Inmobiliario y Automotor: cómo acceder a los descuentos y "premios" que fijó la ATM

La medida establece rebajas de hasta 35% para contribuyentes cumplidores y quienes paguen el impuesto anual en término.

La normativa contempla beneficios por cumplimiento previo, pago anual anticipado y situación fiscal regular.

La normativa contempla beneficios por cumplimiento previo, pago anual anticipado y situación fiscal regular.

Foto:

Archivo Los Andes
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El gobierno de Alfredo Cornejo oficializó un esquema de descuentos para los contribuyentes de los impuestos Inmobiliario y a los Automotores correspondiente al Ejercicio Fiscal 2026. La medida quedó establecida a través del Decreto 274, publicado en el Boletín Oficial, y reglamenta los beneficios previstos en el artículo 16 de la Ley 9680.

Leé además

Nahuel Gallo se comunicó con su esposa.

Luego de 445 días, Nahuel Gallo habló por primera vez con su esposa: esto le dijo

Por Redacción Política
Don Chatarrín, Don Gomita y Lengua Floja: Milei apuntó contra empresarios industriales.

"Don Chatarrín, Don Gomita y Lengua Floja": Milei estalló contra empresarios por un "sistema corrupto"

Por Redacción Política

La norma, firmada por el mandatario provincial y el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, fija una serie de rebajas destinadas a incentivar el cumplimiento en término de las obligaciones fiscales y premiar a los contribuyentes considerados cumplidores.

Según el decreto, accederán a un 10% de descuento quienes tengan cancelado al 31 de diciembre de 2025 el impuesto vencido correspondiente a cada inmueble o automotor.

En los casos en que el pago se haya realizado fuera de término y queden intereses pendientes, estos deberán abonarse junto con el pago anual o la primera cuota de 2026, sin que ello impida acceder al beneficio.

Además, se otorgará un 10% adicional para cada objeto que al 31 de diciembre de 2024 haya tenido el impuesto vencido cancelado. También se contempla la situación de quienes hayan sustituido un bien durante 2025, siempre que el objeto reemplazado se encontrara al día al cierre de 2024.

El decreto suma un 5% de descuento para quienes opten por cancelar el total del impuesto anual dentro de los vencimientos establecidos. Este beneficio no será compatible con otros descuentos legales que correspondan sobre los mismos tributos y objetos.

A su vez, se establece un 10% adicional para los contribuyentes que no registren deuda exigible o que la tengan regularizada al 31 de diciembre de 2025. Se considerará regularizada aquella incluida en planes de facilidades de pago, siempre que la primera cuota haya sido abonada antes de esa fecha y las restantes se cancelen en término.

La normativa también regula la situación de quienes incorporen durante 2026 un nuevo vehículo, inmueble o derecho de superficie. En esos casos, si el contribuyente ya era sujeto pasivo del mismo impuesto al 1 de enero de 2026, el descuento aplicable al nuevo bien será el menor de los beneficios que tuviera en los restantes objetos gravados. No habrá descuento si alguno de los bienes existentes no cumple con los requisitos.

En cambio, quienes no fueran contribuyentes del Impuesto Inmobiliario o Automotor al inicio del ejercicio no podrán acceder a los descuentos vinculados al cumplimiento previo, aunque sí podrán obtener el beneficio por pago anual anticipado.

El decreto establece además que, en caso de cotitularidad, los descuentos estarán condicionados a que todos los titulares cumplan con los requisitos previstos. La medida fue publicada en el Boletín Oficial el 26 de febrero de 2026 y ya se encuentra en vigencia.

El decreto

pedido_306333_25022026

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La protesta de Greenpeace en el Congreso contra la reforma en la Ley de Glaciares

Manifestantes de Greenpeace y un camarógrafo detenidos por incidentes en el Congreso

Por Redacción Política
El Gobierno provincial llamó a licitación pública por $936 millones para contratar locales que operarán el sistema en tres departamentos.

SUBE: el Gobierno avanza con la licitación para implementar el servicio en el Este y Valle de Uco

Por Redacción Política
Senado de la Nación. (archivo)

El oficialismo va al recinto del Senado para tratar la reforma de Glaciares y el acuerdo Mercosur-UE

Por Sebastián Hadida
El presidente Javier Milei invitó al gobernador Marcelo Orrego para su próximo viaje a Estados Unidos.

Milei invitó a Marcelo Orrego a la "Argentina Week" en Estados Unidos para atraer inversiones

Por Redacción Política