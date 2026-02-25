25 de febrero de 2026 - 21:35

Milei invitó a Marcelo Orrego a la "Argentina Week" en Estados Unidos para atraer inversiones

El encuentro se llevará a cabo en Nueva York del 9 al 12 de marzo. Estarán presentes empresarios, ejecutivos y referentes financieros internacionales. El mendocino Alfredo Cornejo también está entre los gobernadores invitados.

El presidente Javier Milei invitó al gobernador Marcelo Orrego para su próximo viaje a Estados Unidos.

Los Andes
Por Redacción Política

Javier Milei convocó a un grupo de gobernadores para que lo acompañen en la “Argentina Week”, un evento que se realizará en Nueva York del 9 al 12 de marzo y que tendrá como eje la búsqueda de inversiones para el país. Entre los invitados figuran el mandatario de San Juan, Marcelo Orrego y el mendocino Alfredo Cornejo.

La iniciativa forma parte de la estrategia para tender puentes con distintos sectores políticos y mostrar una imagen de respaldo federal en el exterior, permitiendo reafirmar la importante de San Juan, una de las provincias que resalta por ser un polo clave en minería y energía renovables.

La actividad reunirá a empresarios, ejecutivos y referentes financieros internacionales, en una agenda enfocada en la promoción de oportunidades de negocios. Orrego será el primero en llegar, ya que previamente participará de una de las cumbres mineras más importantes del mundo.

Sobre Argentina Week

La “Argentina Week” prevé la participación de más de 30 CEOs y organizadores de peso en el sistema financiero internacional: la Embajada Argentina, J.P. Morgan Chase, Bank of America y el fondo de inversión Kaszek (fundado por los creadores de Mercado Libre). Además, participan el Citibank, la AmCham y el influyente Council on Foreign Relations.

La agenda prevé la asistencia de más de 50 chairmen y CEOs de compañías globales, quienes mantendrán reuniones privadas y paneles en las sedes de los bancos organizadores. El Gobierno busca atraer dólares frescos específicamente hacia los sectores de:

  • Tecnología y economía del conocimiento.
  • Energía (con foco en Vaca Muerta) y Minería.
  • Agroindustria.
  • Ciencia, innovación y sector farmacéutico.

La convocatoria fue cursada de manera formal a través de la Cancillería y de la Embajada argentina en Estados Unidos, que están a cargo de la organización del encuentro y de la coordinación de las actividades previstas en la ciudad estadounidense.

Gobernadores invitados

De acuerdo con lo publicado por Infobae, además de Orrego y Cornejo fueron invitados los gobernadores Ignacio Torres, Chubut; Claudio Vidal, Santa Cruz; Raúl Jalil, Catamarca; Rolando Figueroa, Neuquén; Carlos Sadir, Jujuy; y Gustavo Sáenz, Salta.

También recibieron el llamado Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, y Osvaldo Jaldo, de Tucumán. Sin embargo, Frigerio declinó la invitación porque recientemente regresó de una gira por Estados Unidos en la que buscó inversiones para su provincia, mientras que Jaldo argumentó compromisos de agenda.

La mayoría de los gobernadores que confirmaron asistencia viajarán por su cuenta y no integrarán la comitiva oficial. En ese grupo estarán, además del presidente y el canciller, la secretaria general Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni; los ministros Federico Sturzenegger, Mario Lugones y Luis “Toto” Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

