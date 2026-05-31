Milei defendió la recuperación del consumo con imágenes de la noche porteña

El presidente Javier Milei volvió a intervenir en la discusión sobre la evolución de la economía argentina y rechazó las afirmaciones que sostienen que el consumo continúa deprimido . Para respaldar su postura, compartió en redes sociales un video grabado en la Avenida Corrientes por el funcionario y realizador audiovisual Santiago Oría , donde se observa una intensa circulación de personas durante la noche porteña.

El crecimiento económico no llega al bolsillo: caen el consumo y los salarios reales

A través de su cuenta en X, el mandatario utilizó las imágenes como argumento para sostener que existe una recuperación de la actividad vinculada al gasto de los consumidores. " El consumo deprimido más loco de la historia de la humanidad . Y eso que el video es a fin de mes... Ah! Pero el metro cuadrado de Pepito... CIAO!", escribió Milei al difundir la grabación.

El consumo deprimido más loco de la historia de la humanidad. Y eso que el video es a fin de mes... Ah! Pero el metro cuadrado de Pepito... CIAO! https://t.co/3GD7CT8C4d

El video muestra distintos sectores del tradicional corredor gastronómico y teatral de la Ciudad de Buenos Aires, con peatones transitando por la zona, personas aguardando para ingresar a restaurantes y el movimiento habitual asociado a la actividad nocturna del área.

La publicación generó repercusión inmediata en redes sociales debido a las diferentes interpretaciones sobre las imágenes difundidas. Mientras el presidente consideró que reflejan un nivel de consumo activo , otros usuarios señalaron distintos elementos presentes en la grabación que permitían lecturas diferentes sobre la situación económica.

Entre las observaciones realizadas por quienes analizaron el video figuró la presencia de mesas vacías en algunos establecimientos gastronómicos, un aspecto que alimentó el debate generado tras la publicación.

Los datos que muestran una realidad distinta

En paralelo a la discusión impulsada por el posteo presidencial, los datos relevados por la consultora Scentia reflejan una evolución diferente en el comportamiento del consumo masivo.

Según el informe citado en la nota original, durante abril se registró una caída interanual del 3,8% en el consumo masivo a nivel nacional, mientras que la comparación con marzo mostró una contracción del 4,7%. Con esos resultados, el primer cuatrimestre del año acumuló una baja del 3,3% en el volumen total de ventas relevadas en los distintos canales de comercialización.

Embed EL CONSUMO REPRIMIDO MÁS LOCO DEL MUNDO



Otro finde con todo al taco. Calles llenas, estadios llenos, recitales llenos, teatros llenos, restaurantes explotados.



Mientras los econochantas y periodistas mienten. NOLSALP. La gente lo sabe. VLLC. pic.twitter.com/theYgvDewQ — Santiago Oría (@Santiago_Oria) May 31, 2026

Los rubros más afectados

El estudio, elaborado a partir de información proveniente de más de 8.000 puntos de venta del país, indicó que la retracción alcanzó a distintos formatos comerciales.

Los supermercados de cadena registraron una disminución del 4,5%, el mismo porcentaje observado en el sector mayorista. Por su parte, los kioscos y comercios tradicionales mostraron una caída del 4,8%, mientras que los autoservicios independientes retrocedieron un 3%.

En cuanto a las categorías de productos, la canasta de alimentos presentó una baja del 3,6%. Las mayores disminuciones se observaron en los artículos considerados impulsivos, los productos perecederos y los vinculados al desayuno y la merienda.

Entre las excepciones aparecieron las bebidas alcohólicas, que mostraron una variación positiva, las bebidas sin alcohol y el rubro farmacias, que se mantuvo prácticamente estable.

Postales y estadísticas en el centro de la discusión

La publicación de Milei volvió a poner en escena una discusión recurrente sobre cómo medir la evolución del consumo y cuáles son los indicadores más representativos para evaluar la situación económica.

Mientras el Gobierno destaca señales de actividad observables en determinados sectores, los informes estadísticos continúan siendo utilizados por analistas y consultoras para describir el comportamiento general de las compras de los hogares argentinos.