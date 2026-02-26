Manifestantes de Greenpeace y un camarógrafo detenidos por incidentes en el Congreso

Unos 12 manifestantes , al igual que un camarógrafo del canal A24, fueron detenidos esta mañana por incidentes en las afueras del Congreso , donde hoy se celebra a las 11 una sesión del Senado para debatir cambios en la Ley de Glaciares.

La CGT realizó su cuarto paro general en la gestión Milei y aseguró un acatamiento superior al 90%

Se reunió la mesa política del Gobierno para definir la estrategia legislativa en el Congreso

Quienes protestaban, identificados como activistas de Greenpeace , saltaron la reja del Palacio Legislativo para expresar su rechazo a las modificaciones previstas en la Ley N° 26.639, que es la normativa vigente desde 2010. De hecho, los manifestantes posaron con el cartel que decía: “Senadores: no se caguen en el agua”

La aprobación de este proyecto es un compromiso asumido por el Gobierno con los gobernadores de provincias cordilleranas que buscan una ley más dinámica y menos rígida que la que está vigente para destrabar y multiplicar las inversiones en minería e hidrocarburos.

Tanto el proyecto del Poder Ejecutivo como el alternativo de la UCR busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir la explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades industriales.

Ambientalistas se sentaron sobre inodoros en las escalinatas del Congreso para manifestarse contra la Ley de Glaciares. https://t.co/iEfb4npXtd Fueron detenidos por la policía, y las autoridades reforzaron el operativo seguridad en la zona. pic.twitter.com/uXasLm0XqU

Justamente, el proyecto del Gobierno introduce una precisión al hablar de las “formas periglaciares” y alienta a distinguir entre aquellas que cumplen funciones de “ reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” de aquellas que no necesariamente cumplen dicha finalidad y son aptas para la utilización económica.

La iniciativa mantiene bajo la órbita del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia) la elaboración del Inventario Nacional de Glaciares, pero hace hincapié en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio original de los recursos naturales por parte de las provincias.

Según el nuevo texto, serán las jurisdicciones provinciales quienes definirán si un área específica es una reserva de agua dulce y tendrán la potestad de aprobar los estudios de impacto ambiental que presenten las empresas.

Un camarógrafo detenido en el Congreso

Un camarógrafo del canal A24, que cubre los operativos en el Congreso por protestas contra la modificación de la Ley de Glaciares, fue agredido y detenido por personal de la Policía Federal y todo quedó registrado por las cámaras de los diversos medios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodrigojorgeok/status/2026989157340365296?s=20&partner=&hide_thread=false El momento de la agresión al camarógrafo de A24 en el marco de la detención de activistas de Greenpeace en el Congreso. @radiomitre pic.twitter.com/Qx5t5ergLn — Rodrigo Jorge (@rodrigojorgeok) February 26, 2026

La detención de Facundo, camarógrafo de A24, ocurrió en medio de los operativos por las protestas en las afueras del Palacio Legislativo.

Durante esos minutos de tensión hubo empujones y hasta tiraron gas pimienta.

En el video captado por colegas del trabajador se registró la agresión que sufrió por parte los agentes, quienes luego del ataque lo detuvieron.

El resto de los periodistas presentes en el lugar rápidamente intentaron contener la situación y comenzaron a gritarle a los integrantes de las fuerzas presentes. Sin embargo, la situación se descontroló.