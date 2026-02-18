18 de febrero de 2026 - 11:56

El Gobierno prorrogó las sesiones extraordinarias y sumó otro proyecto polémico para debatir

En medio de la negociación con la oposición para la sanción definitiva de la reforma laboral, la medida extenderá el período legislativo hasta el 28 de febrero.

Los Andes | Redacción Política
Atento al debate de la reforma laboral, el Gobierno nacional oficializó hoy la prórroga de las sesiones extraordinarias del Congreso y la medida extiende el período legislativo hasta el 28 de febrero.

Así se indicó a través del Decreto 103/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, que lleva la firma del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“Prorróganse las Sesiones Extraordinarias del Honorable Congreso de la Nación, convocadas por Decreto N° 24 de fecha 18 de enero de 2026, hasta el 28 de febrero de 2026″, se indicó en el escrito.

La decisión se basa en las facultades otorgadas por los artículos 63 y 99 inciso 9 de la Constitución Nacional, que habilitan al Poder Ejecutivo a convocar y ampliar sesiones fuera del calendario ordinario.

Además, en el documento se indicó otra iniciativa a debatir: “Inclúyese en el temario a tratar por el Honorable Congreso de la Nación, durante el período de Sesiones Extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero de 2026, la consideración del Proyecto de Reforma de la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente a ser enviado por el Poder Ejecutivo Nacional”.

El proyecto figura luego de que el Gobierno apelara una medida cautelar que lo obligaba a aplicar el esquema presupuestario aprobado a mediados de 2025. Desde Casa Rosada quieren una actualización del financiamiento que sea “implementable” pero que no comprometa el equilibrio fiscal, pilar innegociable de la gestión de Milei.

Las demás prioridades del oficialismo son la reforma laboral, que ya cuenta con media sanción en el Senado y podría debatirse este jueves en la Cámara de Diputados con cambios a los artículos por licencias médicas, y los avances en la baja de edad de imputabilidad (reforma penal juvenil).

