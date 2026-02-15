España: PP y Vox votarán juntos para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos

Ambos partidos apoyarán en el Congreso una proposición de ley de Vox que busca vetar el burka y el niqab en espacios públicos por motivos de dignidad e identidad democrática.

Una mujer vestida con un niqab pasea por las calles de Coín (Málaga).

El Partido Popular (PP) y Vox escenificarán esta semana un acercamiento parlamentario al votar conjuntamente a favor de una proposición de ley para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos en España. La iniciativa, registrada por la formación de Santiago Abascal, será debatida en el Congreso de los Diputados para decidir si se toma en consideración.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya había anticipado su disposición a respaldar medidas en esta línea, una postura que ratificó la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, quien señaló que el voto favorable demuestra que ambas formaciones deben “fijarse en las cuestiones que les unen”. Según explicó, esta votación será un ejemplo de entendimiento político.

La propuesta legislativa argumenta que la prohibición busca proteger la dignidad de las mujeres y reforzar la seguridad ciudadana, al considerar que estas prendas —que cubren completamente el rostro— pueden dificultar la identificación en espacios públicos. El texto no incluye el hiyab, que cubre únicamente el cabello.

Desde el PP sostienen que el uso del burka y el niqab supone una forma de “invisibilización” de la mujer, incompatible con los principios de igualdad y los valores democráticos. Esta postura ya fue incorporada en la ponencia política aprobada por los populares en su congreso nacional celebrado en julio.

La proposición de ley contempla penas de prisión de entre uno y medio y tres años para quienes impongan estas vestimentas mediante violencia o coacción. Si la víctima es menor o persona vulnerable, las penas podrían elevarse hasta los cuatro años. Además, se prevén multas de hasta 600 euros para quienes porten burka o niqab en espacios públicos, sanciones que podrían alcanzar los 30.000 euros en casos de reincidencia.

La iniciativa podría prosperar en su primer trámite parlamentario, ya que otras formaciones han mostrado previamente posiciones favorables a debatir medidas de este tipo.