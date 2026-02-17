17 de febrero de 2026 - 17:05

El Congreso de Perú destituyó al presidente José Jerí

El Parlamento peruano decidió en un pleno extraordinario que Jerí deje el cargo en medio de una investigación en curso por tráfico de influencias.

El ahora expresidente de Perú, José Jerí.

El ahora expresidente de Perú, José Jerí.

Foto:

Gentileza
Por Redacción Mundo

El Congreso de Perú resolvió este martes apartar de su cargo al presidente José Jerí luego de aprobar una moción de censura en su contra. La decisión se tomó tras un debate marcado por cuestionamientos a su conducta en el ejercicio de la función pública tras 130 días en el cargo.

Leé además

Lula va este año por su cuarto mandato presidencial. Trump enfrenta una crucial elección legislativa.

Las elecciones claves en América del Sur

Por Rosendo Fraga
La empresa canadiense Saputo acordó la venta acordó del 80% de su operación local a Gloria Foods por US$500 millones. 

La empresa que produce la línea de lácteos La Paulina vendió el 80% de su negocio por US$500 millones

Por Redacción Economía

La censura se definió con 75 legisladores a favor de la destitución, 24 en contra y tres abstenciones, según informó el diario El Comercio y consignó Noticias Argetninas. De esta forma, se transforma en el mandatario número siete en tan solo 10 años.

En un pleno extraordinario, el Parlamento consideró que el mandatario de 39 años incurrió en “inconducta funcional y falta de idoneidad” para continuar al frente del Ejecutivo luego de una serie de polémicas.

Eso derivó en una investigación fiscal por presunto tráfico de influencias, el escándalo de las contrataciones en Palacio de Gobierno y una escalada en el rechazo ciudadano tras los destapes del llamado Chifagate.

La acusación se originó a partir de encuentros clandestinos que Jerí mantuvo con el empresario de origen chino Zhihua Yang, quien es proveedor del Estado.

Perú pasará 24 horas sin presidente

Tras la votación, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, manifestó que se aprobaron las mociones por lo que la Mesa Directiva declaró la vacancia del cargo de presidente.

Asimismo, convocó a una sesión para este miércoles a las 18 donde el parlamento elegirá a un nuevo jefe del legislativo, quien automáticamente asumirá la presidencia interina de Perú hasta el 28 de julio, cuando asuma el candidato que la población elija en las elecciones del 12 de abril.

Jerí, quien asumió la jefatura del Estado en octubre pasado tras la destitución de Dina Boluarte (2022-2025), interrumpió su mandato tras solo cuatro meses en el cargo. De esta manera, la destitución de Jerí sumió a Perú en una nueva crisis política.

Las mociones de censura aumentaron en las últimas semanas, acompañadas de una caída en su popularidad, un efecto que llevó a que los partidos que inicialmente apoyaron su designación busquen ahora distanciarse mientras se aproximan los comicios.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Papa León XIV ultima detalles para su gira internacional que incluiría a Argentina.

¿Viene o no a Argentina? El papa León XIV ultima detalles para su gira internacional

Por Redacción Mundo
Las imágenes del tiroteo durante un partido de hockey que dejó un saldo de tres muertos

El video de la masacre que dejó tres muertos tras un tiroteo en un partido de hockey en Estados Unidos

Por Redacción Mundo
Robert Dorgan, el autor del tiroteo en el estadio de hockey sobre hielo en Pawtucket

Quién es Robert "Roberta" Dorgan, el hombre que mató a dos familiares en un estadio de hockey sobre hielo

Por Redacción Mundo
Judith Love Cohen, ingeniera de la NASA que salvó la misión del Apolo 13 y madre de una estrella del cine. 

Estaba en trabajo de parto, salvó la misión del Apolo 13 y su hijo se convirtió en una estrella de cine

Por Cristian Reta