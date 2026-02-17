El Congreso de Perú destituyó al presidente José Jerí

El Congreso de Perú resolvió este martes apartar de su cargo al presidente José Jerí luego de aprobar una moción de censura en su contra. La decisión se tomó tras un debate marcado por cuestionamientos a su conducta en el ejercicio de la función pública tras 130 días en el cargo.

La censura se definió con 75 legisladores a favor de la destitución, 24 en contra y tres abstenciones , según informó el diario El Comercio y consignó Noticias Argetninas. De esta forma, se transforma en el mandatario número siete en tan solo 10 años.

En un pleno extraordinario, el Parlamento consideró que el mandatario de 39 años incurrió en “inconducta funcional y falta de idoneidad” para continuar al frente del Ejecutivo luego de una serie de polémicas.

Eso derivó en una investigación fiscal por presunto tráfico de influencias, el escándalo de las contrataciones en Palacio de Gobierno y una escalada en el rechazo ciudadano tras los destapes del llamado Chifagate.

La acusación se originó a partir de encuentros clandestinos que Jerí mantuvo con el empresario de origen chino Zhihua Yang, quien es proveedor del Estado.

Perú pasará 24 horas sin presidente

Tras la votación, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, manifestó que se aprobaron las mociones por lo que la Mesa Directiva declaró la vacancia del cargo de presidente.

Asimismo, convocó a una sesión para este miércoles a las 18 donde el parlamento elegirá a un nuevo jefe del legislativo, quien automáticamente asumirá la presidencia interina de Perú hasta el 28 de julio, cuando asuma el candidato que la población elija en las elecciones del 12 de abril.

Jerí, quien asumió la jefatura del Estado en octubre pasado tras la destitución de Dina Boluarte (2022-2025), interrumpió su mandato tras solo cuatro meses en el cargo. De esta manera, la destitución de Jerí sumió a Perú en una nueva crisis política.

Las mociones de censura aumentaron en las últimas semanas, acompañadas de una caída en su popularidad, un efecto que llevó a que los partidos que inicialmente apoyaron su designación busquen ahora distanciarse mientras se aproximan los comicios.