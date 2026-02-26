"Don Chatarrín, Don Gomita y Lengua Floja": Milei estalló contra empresarios por un "sistema corrupto"

El presidente Javier Milei volvió publicar una serie de posteos incendiarios contra empresarios en su cuenta de X. En medio de la tensión por la apertura de importaciones y la crisis en el sector del neumático, el mandatario apuntó directamente contra los dueños de Techint , Fate y Neumen , utilizando apodos irónicos.

Tras el cierre de FATE, un empresario admitió que "robaba" con el precio de los neumáticos y Milei celebró

Fracasó la negociación: Fate y el gremio volverán a reunirse en marzo a pedido del Gobierno

“Batalla cultural. Agradezco profundamente con toda mi alma las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros (por Paolo Rocca), Don Gomita Alumínica (por Madanes Quintanilla) y el Señor Lengua Floja (por Roberto Méndez) en los últimos 30 días", lanzó Milei.

Luego del agradecimiento con ironía, agregó: " Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien . Muchas gracias por este gran aporte al despertar de un país que, pese a estos delincuentes, quiere ser grande nuevamente".

BATALLA CULTURAL Agradezco profundamente con todo mi alma, las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días. Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de…

La disputa con los tres gigantes industriales tiene raíces distintas, pero un denominador común: la resistencia a la competencia internacional y los precios.

Con Paolo Rocca de Techint el conflicto escaló luego de que el grupo perdiera una licitación clave frente a la empresa india Welspun para proveer caños para el gasoducto de Vaca Muerta a Río Negro. Los extranjeros ganaron porque ofrecieron menores costos y mejores condiciones de pago. Techint denunció "competencia desleal".

Por otro lado, con Javier Madanes Quintanilla, de Fate, explotó la bomba tras el anuncio del cierre de la planta de neumáticos. Milei cuestionó la postura del empresario frente a las importaciones chinas. "¿Aquellos que critican al liberalismo desde la ignorancia (si supieran algo no serían colectivistas) estarán aprendiendo cuál es la diferencia entre ser promercado y proempresa?", publicó Milei sobre el tema.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2024275095372366170&partner=&hide_thread=false ¿Aquellos que critican al liberalismo desde la ignorancia (si supieran algo no serían colectivistas) estarán aprendiendo cuál es la diferencia entre ser promercado y proempresa?

Es más, defender prebendarios es de corruptos que abogan por violar la libertad y la propiedad.

VLLC! — Javier Milei (@JMilei) February 19, 2026

Finalmente, la polémica con Roberto Méndez de Neumen surgió ayer luego de una explosiva confesión: " Los empresarios robábamos con los precios de las cubiertas. Soy el primero en reconocerlo. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo", admitió Méndez, frase que Milei utilizó como "prueba" de su teoría del "sistema corrupto".

"Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien, VLLC", lanzó ayer Milei en la red social X.