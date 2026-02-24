24 de febrero de 2026 - 20:41

Milei invitó a diputados y a senadores a un asado en Olivos: cuál es el objetivo y qué requisito hay para ir

El presidente convocó a los legisladores violetas para una comida tras su discurso ante la Asamblea Legislativa en el Congreso el próximo domingo.

El presidente Milei prepara un nuevo asado con legisladores.&nbsp;

El presidente Milei prepara un nuevo asado con legisladores. 

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

El gobernador Alfredo Cornejo consolidó su alianza con Javier Milei con tres triunfos de seis elecciones municipales. 

Elecciones 2026: consultores políticos analizan el ausentismo y la consolidación de la alianza Milei - Cornejo

Por Martín Fernández Russo
Tránsito interrumpido en la Ruta 7 a la altura del puente de Horcones: a qué se debe

Ruta 7 hasta Chile: Nación avanzó con la licitación del Tramo Cuyo, una obra muy reclamada por Mendoza

Por Jorge Yori

La invitación, según fuentes oficiales, apunta a reunir a los legisladores libertarios en un encuentro distendido, con la intención de “reconocer el trabajo realizado y alentar a los representantes libertarios a que avancen a todo ritmo con la agenda parlamentaria pendiente”.

Desde la Cámara de Diputados confirmaron la convocatoria ante la consulta de Noticias Argentinas y señalaron que la organización ya está en marcha.

Asado de agradecimiento, pero cada uno paga

La idea es que cada legislador violeta pague su cubierto, como sucedió en otras ocasiones, y no se descarta que representantes parlamentarios de buen vínculo con el oficialismo den el presente.

Según informó La Nación, la invitación de Milei les llegó a los diputados a través de Gabriel Bornoroni, mientras que los senadores se enteraron por Patricia Bullrich. Ambos son titulares de las bancadas oficialistas en cada una de las cámaras.

“Nos dijeron que comíamos asado”, comentó un miembro del Gabinete a este medio.

Milei había utilizado su residencia el 22 de diciembre del año último pero para recibir a su elenco de gestión. Un encuentro que no fue habitual pero que sirvió para que la máxima figura del Poder Ejecutivo haga un balance del año y pueda detallar la agenda de reformas.

A esa cita no faltó nadie: además de los ministros y secretarios, fueron convocados la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y figuras centrales de la mesa política libertaria como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora Patricia Bullrich, entre otros funcionarios.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

 Javier Milei en su última visita a Mendoza

¿Guiño para el 2027?: la sugestiva foto que eligió Javier Milei para referirse a las elecciones en Mendoza

Por Redacción Política
El pozo en el puente de Puquios que provocó una alerta en la ruta internacional, en medio de los feriados de carnaval. Foto: gentileza Osvaldo Valle 

El chat de los camioneros y una ruta que está cada vez peor

Por Juan Carlos Albornoz
El Gobierno busca que el Congreso apruebe su nuevo proyecto de financiamiento universitario.

El objetivo del Gobierno ahora es aprobar la nueva ley de financiamiento universitario en marzo

Por Redacción Política
sol perez hablo de su cruce con javier milei y explico su nueva mirada sobre el rol del estado

Sol Pérez habló de su cruce con Javier Milei y explicó su nueva mirada sobre el rol del Estado

Por Redacción