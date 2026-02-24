Milei invitó a diputados y a senadores a un asado en Olivos: cuál es el objetivo y qué requisito hay para ir

Javier Milei convocó a diputados y senadores a un asado en la Quinta de Olivos que se realizará el próximo domingo 1 de marzo, una vez finalizado su discurso ante la Asamblea Legislativa en el Congreso a las 21.

Ruta 7 hasta Chile: Nación avanzó con la licitación del Tramo Cuyo, una obra muy reclamada por Mendoza

Elecciones 2026: consultores políticos analizan el ausentismo y la consolidación de la alianza Milei - Cornejo

La invitación, según fuentes oficiales, apunta a reunir a los legisladores libertarios en un encuentro distendido, con la intención de “reconocer el trabajo realizado y alentar a los representantes libertarios a que avancen a todo ritmo con la agenda parlamentaria pendiente” .

Desde la Cámara de Diputados confirmaron la convocatoria ante la consulta de Noticias Argentinas y señalaron que la organización ya está en marcha.

La idea es que cada legislador violeta pague su cubierto , como sucedió en otras ocasiones, y no se descarta que representantes parlamentarios de buen vínculo con el oficialismo den el presente.

Según informó La Nación, la invitación de Milei les llegó a los diputados a través de Gabriel Bornoroni, mientras que los senadores se enteraron por Patricia Bullrich. Ambos son titulares de las bancadas oficialistas en cada una de las cámaras.

“Nos dijeron que comíamos asado”, comentó un miembro del Gabinete a este medio.

Milei había utilizado su residencia el 22 de diciembre del año último pero para recibir a su elenco de gestión. Un encuentro que no fue habitual pero que sirvió para que la máxima figura del Poder Ejecutivo haga un balance del año y pueda detallar la agenda de reformas.

A esa cita no faltó nadie: además de los ministros y secretarios, fueron convocados la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y figuras centrales de la mesa política libertaria como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora Patricia Bullrich, entre otros funcionarios.