Sol Pérez habló de su cruce con Javier Milei y explicó su nueva mirada sobre el rol del Estado

La conductora señaló que su mirada se formó a partir de su origen familiar y de las dificultades económicas que atravesó su entorno.

Sol Pérez
Por Redacción

Sol Pérez volvió a referirse al enfrentamiento que mantuvo con el presidente Javier Milei y comnetó su postura actual sobre las ideas económicas y políticas que impulsa el mandatario. La panelista expuso su visión sobre la intervención estatal desde una perspectiva social vinculada con su historia personal y sus experiencias de vida.

El planteo surgió durante una entrevista en la que Pérez reflexionó sobre el papel del Estado en la reducción de las brechas sociales. La conductora señaló que su mirada se formó a partir de su origen familiar y de las dificultades económicas que atravesó su entorno. En ese sentido, sostuvo: “Si el Estado no interviene, las relaciones y las diferencias económicas son muy grandes, son muy grandes. Yo vengo de un lugar muy humilde, de una familia que le costó, que la luchó; mi papá es re-laburador, tiene su local de siempre en la calle... Entonces es como que veo la realidad”.

Sol Pérez lloró durante la discusión con Javier Milei y luego se descargó en Twitter
Sol P&eacute;rez llor&oacute; durante la discusi&oacute;n con Javier Milei y luego se descarg&oacute; en Twitter.

Sol Pérez lloró durante la discusión con Javier Milei y luego se descargó en Twitter.

Su experiencia personal como base de su postura

Pérez afirmó que su presente profesional no modificó su percepción sobre el valor del dinero ni sobre el esfuerzo cotidiano de muchas familias. Destacó que conoce las dificultades económicas que enfrentan distintos sectores sociales y remarcó la importancia de esa experiencia en la construcción de su pensamiento.

“Sé de dónde viene la gente y sé lo que cuesta ganarse la plata, lo que cuesta pagar un colegio si es que lo podés pagar, comer si es que podés comer todos los días”, expresó.

Sol Pérez
Sol Pérez y Javier Milei tuvieron un fuerte cruce en 2019.

Sol Pérez y Javier Milei tuvieron un fuerte cruce en 2019.

Su posición frente a los impuestos

Durante la conversación, la mediática aclaró que su postura no implica un rechazo al sistema impositivo. Señaló que su principal cuestionamiento apunta al destino de los recursos recaudados por el Estado.

Según explicó, considera necesario que los impuestos cumplan efectivamente su función social y se utilicen en beneficio de la población.

Su mirada sobre el modelo económico del Presidente

Al referirse a las ideas de Milei, Pérez sostuvo que el mandatario mantiene una concepción de menor intervención estatal y un enfoque centrado en la libertad económica. Sin embargo, consideró que el ejercicio del poder podría implicar adaptaciones en la aplicación de ese modelo.

