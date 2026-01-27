Sol Pérez recordó su pelea con Javier Milei y se arrepintió: "Le deseo lo mejor"

La abogada y el entonces economista tuvieron un fuerte cruce en televisión que terminó en una denuncia por parte de la mediática.

En una mezcla que va del escándalo a la introspección pública, Sol Pérez volvió a hablar de aquel episodio que en 2019 marcó su distanciamiento con la política argentina: su fuerte cruce televisivo con el ahora presidente de la nación Javier Milei.

Fue una tarde de tele picante y tensión en pleno auge mediático. En febrero de 2019, durante el ciclo Gente opinando de Net TV, Pérez y Milei protagonizaron un debate feroz sobre economía, pobreza y rol del Estado que terminó con la panelista abandonando el estudio, visiblemente molesta por la forma y los términos en que el economista discutió con ella.

Aquella discusión continuó en Las Rubias, donde los cruces verbales y las referencias a redes sociales encendieron aún más la escena. El intercambio pasó de conceptos económicos a acusaciones de agresión y descalificaciones personales que incluso derivaron en denuncias y, con el tiempo, en una medida judicial por parte de Pérez contra Milei por injurias y otros agravios.

Sol Pérez se disculpó con Javier Milei Hoy, muchas temporadas y debates después, Sol Pérez hizo un mea culpa que tomó por sorpresa a los que creían que aquel episodio quedaría congelado en el meme colectivo. Con una calma que pocos le conocían en aquel momento, la conductora volvió a contextualizar su postura.

“Yo sigo pensando como pensaba en ese momento en cuanto a mi ideología. No sé si él sabe que no soy fanática de ningún partido político, nunca lo fui ni milité para ningún partido. Siempre voy a estar a favor de la democracia. Al Presidente que le toca estar en el poder le deseo lo mejor, que le vaya súper bien, que saque adelante a nuestro país, que tengamos todos trabajo”, dijo.