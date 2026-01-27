27 de enero de 2026 - 10:42

Sol Pérez recordó su pelea con Javier Milei y se arrepintió: "Le deseo lo mejor"

La abogada y el entonces economista tuvieron un fuerte cruce en televisión que terminó en una denuncia por parte de la mediática.

Sol Pérez y Javier Milei tuvieron un fuerte cruce en 2019.

Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Fue una tarde de tele picante y tensión en pleno auge mediático. En febrero de 2019, durante el ciclo Gente opinando de Net TV, Pérez y Milei protagonizaron un debate feroz sobre economía, pobreza y rol del Estado que terminó con la panelista abandonando el estudio, visiblemente molesta por la forma y los términos en que el economista discutió con ella.

Aquella discusión continuó en Las Rubias, donde los cruces verbales y las referencias a redes sociales encendieron aún más la escena. El intercambio pasó de conceptos económicos a acusaciones de agresión y descalificaciones personales que incluso derivaron en denuncias y, con el tiempo, en una medida judicial por parte de Pérez contra Milei por injurias y otros agravios.

Sol Pérez se disculpó con Javier Milei

Hoy, muchas temporadas y debates después, Sol Pérez hizo un mea culpa que tomó por sorpresa a los que creían que aquel episodio quedaría congelado en el meme colectivo. Con una calma que pocos le conocían en aquel momento, la conductora volvió a contextualizar su postura.

“Yo sigo pensando como pensaba en ese momento en cuanto a mi ideología. No sé si él sabe que no soy fanática de ningún partido político, nunca lo fui ni milité para ningún partido. Siempre voy a estar a favor de la democracia. Al Presidente que le toca estar en el poder le deseo lo mejor, que le vaya súper bien, que saque adelante a nuestro país, que tengamos todos trabajo”, dijo.

En ese pasaje, Sol rebaja el tono de confrontación pura y se abraza a una postura democrática y sin militancias partidarias claras, marcando que su crítica en 2019 no nació de una parcialidad política sino de una visión social concreta. Además, profundizó su reflexión sobre la asistencia estatal: creyó entonces que muchas personas quedan “completamente fuera del sistema”, una posición que marcó la raíz del choque con las ideas ultraliberales de Milei.

Con naturalidad, la periodista también miró hacia atrás y destacó lo que con humor se reconoce hoy como la adrenalina de la televisión en vivo: "Hoy cuento hasta diez, respiro", le dijo a María Laura Santillán en Infobae.

