Se conoció una foto de Morena Rial en la cárcel que llamó la atención en las redes

En las últimas horas, se conoció cómo está Morena Rial en la cárcel de Magdalena . Mientras que muchos usuarios la imaginaban desmejorada y muy triste, en una foto que compartió Alejandro Cipolla se vio todo lo contrario, y un detalle también llamó la atención.

En las redes, varias personas deslizaron que parecía estar bien, y que hasta tenía las uñas cortas, prolijas y pintadas . “Salió llamada con More Rial” , comentó el abogado, quien también expuso la nueva cuenta de Instagram de la hija de Jorge Rial.

Días atrás, se supo que la influencer de 27 años se distrae en el penal haciendo tareas administrativas y trabajando en la biblioteca del lugar.

Sin embargo, su mayor anhelo es obtener el arresto domiciliario para poder criar a su bebé Amadeo, que actualmente está bajo el cuidado de su hermana, Rocío Rial.

Morena Rial se encuentra en la Unidad 51 del penal de Magdalena, a más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Martín Leiro, su abogado, contó que está en el área de “buzones”, una celda apartada del resto de las internas que tiene ventana, baño, cama de hormigón, colchón ignífugo y frazadas, para mayor comodidad.

El letrado también contó que ahora no pasa el mejor momento en lo anímico, puesto que una de sus mejores amigas fue arrestada. "La tristeza la invadió en las últimas horas tras enterarse de la detención de su amiga Evelyn, quien le llevaba comida y productos de higiene personal".

“Para Morena era casi su mundo, porque era una de las pocas personas que iba todas las semanas”, se lamentó, pensando en el bienestar de la mediática.