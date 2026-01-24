24 de enero de 2026 - 10:18

Se conoció una foto de Morena Rial en la cárcel que llamó la atención en las redes

La hija de Jorge Rial sorprendió a todos sus seguidores con su reciente aparición desde la cárcel de Magdalena.

Morena Rial reapareció en redes sociales y sorprendió a todos sus seguidores.

Morena Rial reapareció en redes sociales y sorprendió a todos sus seguidores.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

En las últimas horas, se conoció cómo está Morena Rial en la cárcel de Magdalena. Mientras que muchos usuarios la imaginaban desmejorada y muy triste, en una foto que compartió Alejandro Cipolla se vio todo lo contrario, y un detalle también llamó la atención.

Leé además

Este nombre no se registra en Argentina desde hace más de 70 años.

Cuál es el nombre que desapareció en la Argentina: nadie se llama así hace más de 70 años

Por Alejo Zanabria
Germán Martitegui debió ser internado tras algunas complicaciones por coronavirus

Escándalo en MasterChef Celebrity: Germán Martitegui respondió a las acusaciones de Esteban Mirol

Por Redacción Espectáculos

En las redes, varias personas deslizaron que parecía estar bien, y que hasta tenía las uñas cortas, prolijas y pintadas. “Salió llamada con More Rial”, comentó el abogado, quien también expuso la nueva cuenta de Instagram de la hija de Jorge Rial.

Morena Rial
Morena Rial reapareció en redes sociales y sorprendió a todos sus seguidores.

Morena Rial reapareció en redes sociales y sorprendió a todos sus seguidores.

Días atrás, se supo que la influencer de 27 años se distrae en el penal haciendo tareas administrativas y trabajando en la biblioteca del lugar.

Sin embargo, su mayor anhelo es obtener el arresto domiciliario para poder criar a su bebé Amadeo, que actualmente está bajo el cuidado de su hermana, Rocío Rial.

Morena Rial
Morena Rial reapareció en redes sociales y sorprendió a todos sus seguidores.

Morena Rial reapareció en redes sociales y sorprendió a todos sus seguidores.

Cómo es el presente de Morena Rial en prisión

Morena Rial se encuentra en la Unidad 51 del penal de Magdalena, a más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Martín Leiro, su abogado, contó que está en el área de “buzones”, una celda apartada del resto de las internas que tiene ventana, baño, cama de hormigón, colchón ignífugo y frazadas, para mayor comodidad.

El letrado también contó que ahora no pasa el mejor momento en lo anímico, puesto que una de sus mejores amigas fue arrestada. "La tristeza la invadió en las últimas horas tras enterarse de la detención de su amiga Evelyn, quien le llevaba comida y productos de higiene personal".

Para Morena era casi su mundo, porque era una de las pocas personas que iba todas las semanas”, se lamentó, pensando en el bienestar de la mediática.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Una de las amigas más íntimas de Morena Rial fue detenida por robo.

Detuvieron a la mejor amiga de Morena Rial y se complica su prisión domiciliaria: de qué la acusan

Por Agustín Zamora
malas noticias para morena rial: le negaron la excarcelacion y seguira detenida

Malas noticias para Morena Rial: le negaron la excarcelación y seguirá detenida

Por Redacción Espectáculos
La Tana de Gran Hermano confirmó que se terminó su relación con el Chyno Agostini.

La Tana de Gran Hermano se separó de Chyno Agostini: el amor duró 11 días

Por Agustín Zamora
Cosquín 2026: quiénes cantan hoy, sábado 24 de enero, y dónde verlo online

Cosquín 2026: quiénes cantan hoy, sábado 24 de enero, y dónde verlo online

Por Redacción Espectáculos