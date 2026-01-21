21 de enero de 2026 - 09:53

Detuvieron a la mejor amiga de Morena Rial y se complica su prisión domiciliaria: de qué la acusan

La joven señalada como íntima del entorno de la hija de Jorge Rial aparece entre los detenidos por un robo en Costa del Este.

Una de las amigas más íntimas de Morena Rial fue detenida por robo.

Una de las amigas más íntimas de Morena Rial fue detenida por robo.

La información fue dada a conocer en El Diario de Mariana, donde interrumpieron el programa con una noticia de último momento: “Pido un minutito, hay una información de último momento. Tiene que ver con Morena Rial, de manera indirecta podríamos decir, o no tanto”, advirtió Mariana Calabró.

Embed - AHORA: LA MEJOR AMIGA DE MORE RIAL DETENIDA POR ROBO

Cómo es el robo en el que detuvieron a la amiga de Morena Rial

Según detallaron al aire, el hecho ocurrió en Los Claveles al 1200, en Costa del Este, cuando un comerciante platense de 59 años salió por una hora de la casa que alquilaba con su familia: “Sale una hora a comprar a la playa, vaya a saber uno a qué, y cuando vuelve se da cuenta que le robaron 3 millones de pesos”, relataron.

Además del dinero, los delincuentes se llevaron una consola PlayStation y un reloj Garmin negro: “Un escruche. Un hurto, como mínimo, porque no le rompieron la puerta sino que entraron por una ventana”, explicaron.

Morena Rial
Una de las amigas más íntimas de Morena Rial fue detenida por robo.

Una de las amigas más íntimas de Morena Rial fue detenida por robo.

Tras la investigación de la Policía Bonaerense, se produjeron varias detenciones. Una de las personas arrestadas fue Agustina, de 26 años, quien fue presentada como abogada e íntima amiga de Morena Rial: “Era una de las personas que la iba a visitar a la cárcel. Inclusive nosotros hasta teníamos una nota con ella”, remarcaron en el programa.

Pero el dato que más sorprendió llegó después, cuando se mencionó el nombre de otra amiga de la influencer entre los detenidos: “Sí aparece una mujer detenida como Evelyn Denise Martínez: “Evelyn Martínez era la persona que le prestaba a Morena la casa para la supuesta domiciliaria”, recordaron.

Morena Rial
Una de las amigas más íntimas de Morena Rial fue detenida por robo.

Una de las amigas más íntimas de Morena Rial fue detenida por robo.

Si bien aclararon que aún no está confirmado oficialmente si se trata de la misma persona, el análisis de la conductora fue contundente: “No sé si es la misma persona, sinceramente. Es mucha coincidencia.

