Detuvieron a la mejor amiga de Morena Rial y se complica su prisión domiciliaria: de qué la acusan

La joven señalada como íntima del entorno de la hija de Jorge Rial aparece entre los detenidos por un robo en Costa del Este.

Una de las amigas más íntimas de Morena Rial fue detenida por robo.

Un nuevo escándalo vuelve a salpicar al entorno de Morena Rial. En las últimas horas, se conoció que Agustina Soplan (26), señalada como su amiga y garante domiciliaria, fue detenida en una causa por robo millonario ocurrido en la Costa Atlántica.

La información fue dada a conocer en El Diario de Mariana, donde interrumpieron el programa con una noticia de último momento: “Pido un minutito, hay una información de último momento. Tiene que ver con Morena Rial, de manera indirecta podríamos decir, o no tanto”, advirtió Mariana Calabró.

Embed - AHORA: LA MEJOR AMIGA DE MORE RIAL DETENIDA POR ROBO MORE RIAL DETENIDA POR ROBO"> Cómo es el robo en el que detuvieron a la amiga de Morena Rial Según detallaron al aire, el hecho ocurrió en Los Claveles al 1200, en Costa del Este, cuando un comerciante platense de 59 años salió por una hora de la casa que alquilaba con su familia: “Sale una hora a comprar a la playa, vaya a saber uno a qué, y cuando vuelve se da cuenta que le robaron 3 millones de pesos”, relataron.

Además del dinero, los delincuentes se llevaron una consola PlayStation y un reloj Garmin negro: “Un escruche. Un hurto, como mínimo, porque no le rompieron la puerta sino que entraron por una ventana”, explicaron.

Morena Rial Una de las amigas más íntimas de Morena Rial fue detenida por robo. web Tras la investigación de la Policía Bonaerense, se produjeron varias detenciones. Una de las personas arrestadas fue Agustina, de 26 años, quien fue presentada como abogada e íntima amiga de Morena Rial: “Era una de las personas que la iba a visitar a la cárcel. Inclusive nosotros hasta teníamos una nota con ella”, remarcaron en el programa.