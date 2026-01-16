Malas noticias para Morena Rial: le negaron la excarcelación y seguirá detenida

Morena Rial recibió este 16 de enero otro golpe en su situación judicial, luego de que la jueza Andrea Rodríguez Mentasti rechazara el pedido de excarcelación presentado por su defensa. La decisión mantiene detenida a la hija de Jorge Rial y se suma a una serie de resoluciones que le impiden acceder a cualquier beneficio dentro de la causa que la involucra .

La información fue dada a conocer por Martín Candalaft en El Diario de Mariana, donde explicó cómo se desarrolló el proceso y cuáles fueron los argumentos que la magistrada decidió desestimar. “ Acaba de conocerse un fallo de la jueza Rodríguez Mentasti , otro revés para Morena Rial. Le negaron la excarcelación y vamos a explicar cómo funciona esto”, señaló el panelista al inicio de su intervención.

Según detalló Candalaft, la defensa de Morena desplegó una estrategia doble. En primer lugar, había solicitado la prisión domiciliaria, un pedido que ya fue rechazado tanto en primera instancia como por la Cámara y que actualmente se encuentra a la espera de resolución en Casación.

Paralelamente, los abogados Alejandro D’Angelo y Fernando Leiro presentaron un pedido de excarcelación independiente, con argumentos distintos a los ya evaluados. “ Se presentan los abogados de Morena Rial y le dicen a la jueza: queremos la excarcelación, aparte de la domiciliaria ”, explicó el periodista.

Entre los fundamentos expuestos, la defensa sostuvo que la joven se encontraría en mejores condiciones fuera del penal. “ Plantearon que ya recapacitó, que está arrepentida, que está en tratamiento psicológico , etcétera”, enumeró Candalaft. Sin embargo, estos argumentos no resultaron suficientes para modificar la situación procesal.

“La jueza se lo rechaza, que esto es lo que sucedió hoy, 16 de enero, y recuerda nuevamente que ya quebrantó el anterior beneficio”, confirmó el panelista. Con esa consideración, la magistrada volvió a cerrar la puerta a cualquier posibilidad de libertad. “Es un nuevo revés para Morena Rial, que no logra ningún beneficio de la Justicia”, concluyó Candalaft.

Por qué permanece aislada

En paralelo a la resolución judicial, en las últimas horas se conoció un dato que permitió aclarar otro aspecto que generaba interrogantes: por qué Morena Rial permanece aislada y no comparte espacios con el resto de las internas del penal. La explicación llegó de parte de Alejandro Cipolla, su exabogado e íntimo amigo, quien respondió consultas a través de sus historias de Instagram.

Ante una pregunta directa sobre el estado de la causa, Cipolla fue concreto: “Esperando que se eleve al Tribunal Oral”, indicó, dando cuenta del avance del expediente hacia una nueva etapa. Pero el punto que más llamó la atención surgió cuando un usuario preguntó por qué Morena no se integra a la población general del penal. “¿Por qué More no se puede juntar con la población del penal? Si las presas no tienen problema”, consultaron.

La respuesta de Cipolla fue tajante: “Es una cuestión que dispuso el servicio penitenciario”. Esa frase dejó en claro que la decisión no responde a un pedido personal ni a un beneficio especial, sino a una determinación de las autoridades carcelarias.