16 de enero de 2026 - 22:23

Malas noticias para Morena Rial: le negaron la excarcelación y seguirá detenida

El fallo se conoció en las últimas horas y volvió a complicar la situación de la hija de Jorge Rial.

Morena Rial continuará detenida
Por Redacción Espectáculos

Morena Rial recibió este 16 de enero otro golpe en su situación judicial, luego de que la jueza Andrea Rodríguez Mentasti rechazara el pedido de excarcelación presentado por su defensa. La decisión mantiene detenida a la hija de Jorge Rial y se suma a una serie de resoluciones que le impiden acceder a cualquier beneficio dentro de la causa que la involucra.

Leé además

 

Wanda Nara expuso un mensaje de Grego Rossello tras su separación y reavivó rumores de acercamiento

Por Redacción Espectáculos
wanda nara le hizo una picante propuesta a rusherking luego de preguntarle por la china suarez

Wanda Nara le hizo una picante propuesta a Rusherking luego de preguntarle por la China Suárez

Por Redacción Espectáculos
Morena Rial
Morena Rial se hizo los estudios correspondientes para definir si está o no embarazada.

Morena Rial se hizo los estudios correspondientes para definir si está o no embarazada.

El revés judicial para Morena Rial

La información fue dada a conocer por Martín Candalaft en El Diario de Mariana, donde explicó cómo se desarrolló el proceso y cuáles fueron los argumentos que la magistrada decidió desestimar. “Acaba de conocerse un fallo de la jueza Rodríguez Mentasti, otro revés para Morena Rial. Le negaron la excarcelación y vamos a explicar cómo funciona esto”, señaló el panelista al inicio de su intervención.

Morena Rial
Morena Rial se hizo los estudios correspondientes para definir si está o no embarazada.

Morena Rial se hizo los estudios correspondientes para definir si está o no embarazada.

Según detalló Candalaft, la defensa de Morena desplegó una estrategia doble. En primer lugar, había solicitado la prisión domiciliaria, un pedido que ya fue rechazado tanto en primera instancia como por la Cámara y que actualmente se encuentra a la espera de resolución en Casación.

Paralelamente, los abogados Alejandro D’Angelo y Fernando Leiro presentaron un pedido de excarcelación independiente, con argumentos distintos a los ya evaluados. “Se presentan los abogados de Morena Rial y le dicen a la jueza: queremos la excarcelación, aparte de la domiciliaria”, explicó el periodista.

Las palabras de la defensa

Entre los fundamentos expuestos, la defensa sostuvo que la joven se encontraría en mejores condiciones fuera del penal. “Plantearon que ya recapacitó, que está arrepentida, que está en tratamiento psicológico, etcétera”, enumeró Candalaft. Sin embargo, estos argumentos no resultaron suficientes para modificar la situación procesal.

“La jueza se lo rechaza, que esto es lo que sucedió hoy, 16 de enero, y recuerda nuevamente que ya quebrantó el anterior beneficio”, confirmó el panelista. Con esa consideración, la magistrada volvió a cerrar la puerta a cualquier posibilidad de libertad. “Es un nuevo revés para Morena Rial, que no logra ningún beneficio de la Justicia”, concluyó Candalaft.

Embed

Por qué permanece aislada

En paralelo a la resolución judicial, en las últimas horas se conoció un dato que permitió aclarar otro aspecto que generaba interrogantes: por qué Morena Rial permanece aislada y no comparte espacios con el resto de las internas del penal. La explicación llegó de parte de Alejandro Cipolla, su exabogado e íntimo amigo, quien respondió consultas a través de sus historias de Instagram.

Ante una pregunta directa sobre el estado de la causa, Cipolla fue concreto: “Esperando que se eleve al Tribunal Oral”, indicó, dando cuenta del avance del expediente hacia una nueva etapa. Pero el punto que más llamó la atención surgió cuando un usuario preguntó por qué Morena no se integra a la población general del penal. “¿Por qué More no se puede juntar con la población del penal? Si las presas no tienen problema”, consultaron.

La respuesta de Cipolla fue tajante: “Es una cuestión que dispuso el servicio penitenciario”. Esa frase dejó en claro que la decisión no responde a un pedido personal ni a un beneficio especial, sino a una determinación de las autoridades carcelarias.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Evelyn Botto sorprendió a Wanda Nara en la última emisión de MasterChef Celebrity.

La propuesta de Evelyn Botto que dejó sin palabras a Wanda Nara: "La tensión sexual"

Por Agustín Zamora
El actor Kiefer Sutherland ha sido arrestado en varias ocasiones. 

El actor de Hollywood Kiefer Sutherland fue detenido por agredir a un conductor luego de los Globos de Oro

Por Redacción Espectáculos
Bizarrap cumplió su sueño y lanzó una canción con Gorillaz. 

Bizarrap y Gorillaz lanzan "Orange County", el adelanto del nuevo álbum de la banda británica

Por Redacción Espectáculos
griselda siciliani reaparecio en medio del escandalo y hablo sobre su relacion con luciano castro

Griselda Siciliani reapareció en medio del escándalo y habló sobre su relación con Luciano Castro

Por Redacción Espectáculos