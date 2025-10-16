Así es la casa elegida por Morena Rial para cumplir la prisión domiciliaria

La hija de Jorge Rial espera por la resolución de la justicia para saber si podrá cumplir sus días de prisión desde un domicilio que compartirá con su hijo.

Morena Rial sigue a la espera de la resolución judicial que definirá si podrá transitar su proceso legal bajo prisión domiciliaria. La hija de Jorge Rial solicitó que la medida se efectúe en su hogar, acompañada de su hijo menor Amadeo y no en la cárcel de Magdalena, donde se encuentra actualmente.

Según fuentes cercanas, ya se habría seleccionado la propiedad donde cumpliría la domiciliaria: una vivienda en la provincia de Buenos Aires que fue acondicionada especialmente para recibir a la mediática y a su hijo, fruto del romance con Matias Ogas.

Morena Rial Morena Rial podría cumplir su condena con prisión domiciliaria. web Asi es la casa elegida por Morena Rial para cumplir su proceso legal Lejos de la imagen de una mansión privada, la casa funciona como pensión con áreas compartidas, ubicada en un barrio residencial. Un cronista que recorrió el lugar señaló que el ingreso principal está protegido con cadena y candado, evitando que la mediática quiera escapar.

Para la llegada de la hija y el nieto de Jorge Rial, la vivienda fue remodelada: se pintaron ambientes, se realizaron refacciones y se incorporaron muebles nuevos, enviados por el conductor pensando en la comodidad de Amadeo. La propiedad está al lado de la casa de su amiga Evelyn, quien la acompañaría durante este período.