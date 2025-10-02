Cuál fue la reacción de las presas del penal de Magdalena al saber que llegaba Morena Rial

La hija de Jorge Rial fue trasladada esta semana a este centro penitenciario y su entorno tiene temor por lo que ocurra con su seguridad.

Morena Rial fue ingresada al penal de Magdalena y las otras presas tuvieron un gesto con ella.

En el entorno de Morena Rial crece el temor acerca de la seguridad de la mediática dentro del penal de Magdalena al que fue trasladada. Sobre esto habló el nuevo abogado de la influencer, Martín Leiro que contó la reacción que tuvieron varias de las presas de esa cárcel. En Polémica en el bar, el representante legal de la mediática dijo que “está consternada” por el espacio en el que la alojaron dentro de la cárcel.

A su vez, el abogado contó que varias clientas que tiene que están detenidas en la unidad de mujeres le manifestaron la intención de proteger a la mediática para que no tenga problemas de seguridad.

Morena Rial Morena Rial fue ingresada al penal de Magdalena y las otras presas tuvieron un gesto con ella. Web “Quiero hacer una aclaración en relación al bienestar de Morena dentro de la Unidad. Yo tengo clientas en el establecimiento, las cuales están dispuestas a albergarla y protegerla”, manifestó el abogado.

Sorprendida, Silvina Escudero devolvió: “¿Estamos hablando de jefas de bandas dentro de la Unidad, que mandan en la cárcel?“. Leiro negó que fueran ese tipo de reclusas y tuvo que dar más detalles. “Son clientas mías. Personas que están detenidas, que están dispuestas a darle un lugar dentro del pabellón para que esté relativamente bien”, cerró.

Morena Rial Morena Rial fue ingresada al penal de Magdalena y las otras presas tuvieron un gesto con ella. web Por qué trasladaron a Morena Rial al penal de Magdalena Martín Leiro detalló la razón por la que la hija de Jorge Rial llega al penal de Magdalena. “En primera instancia, el juzgado de intervención le revoca la excarcelación extraordinaria que venía gozando y es alojada en la Comisaría 7° de Lomas de San Isidro", recordó el letrado.